रोहित शर्मा रिटायर हो रहे या नहीं? ODI में 'हिटमैन' के फ्यूचर पर BCCI का आया बड़ा बयान

इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की ODI सीरीज के शुरुआती दो मैचों में फ्लॉप होने के बाद दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य पर सवाल उठने लगे थे. 'हिटमैन' ने लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी ODI मैच में 388 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शतक लगाकर अपनी बेहतरीन क्लास की झलक दुनिया को दिखाई थी. यह लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रोहित शर्मा का पहला वनडे इंटरनेशनल शतक था. रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 17 चौकों और 5 छक्कों की मदद से तूफानी 138 रन बनाए, हालांकि भारत यह मैच 27 रनों से हार गया. भारत के 2-1 से सीरीज हारने के बावजूद, 'हिटमैन' की शानदार पारी ने फैंस का दिल जीत लिया.
रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी से अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. रोहित शर्मा अब 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI मैचों में खेलते हुए नजर आएंगे. इसी बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का भी बड़ा बयान आया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही अफवाहों को फिर से खारिज कर दिया है. राजीव शुक्ला ने जोर देकर कहा कि उनके इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का कोई सवाल ही नहीं है.
इंग्लैंड दौरे पर खराब फॉर्म के कारण रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. ऐसी खबरें थीं कि लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे भारतीय टीम के लिए उनका आखिरी मैच हो सकता है. 39 साल के रोहित शर्मा ने अपने खास अंदाज में जवाब देते हुए 110 गेंदों पर शानदार 138 रन बनाए और 'होम ऑफ क्रिकेट' (लॉर्ड्स) में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए. इस पारी के बाद रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि बाहर की बातों का उनकी सोच पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
आगरा में शुक्रवार को UP T20 लीग के चौथे सीजन के लिए मिनी ऑक्शन का उद्घाटन करते हुए राजीव शुक्ला ने इस बात को दोहराया. राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से कहा, 'रोहित शर्मा हमारी टीम का हिस्सा हैं और खेलते रहेंगे. मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही बातों का कोई मतलब नहीं है. फिलहाल, उनके संन्यास का कोई सवाल ही नहीं है.' राजीव शुक्ला ने भारत के मौजूदा लीडरशिप का भी समर्थन किया है.
हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने टॉप लेवल पर बदलाव की जरूरत वाली बातों को खारिज कर दिया है. राजीव शुक्ला ने कहा, 'हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला चयनकर्ता करते हैं. भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मैच जीत रही है, इसलिए फिलहाल किसी बदलाव की जरूरत नहीं है.'
इससे पहले रोहित शर्मा ने भी अपने संन्यास को लेकर बड़ा बयान दिया था. रोहित शर्मा ने कहा था, 'मेरा काम बल्ले से खेलना है. आकर खेलना और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, जब से मैंने डेब्यू किया है, तब से ऐसी बातें होती रही हैं. जब तक मैं खेलता रहूंगा, ऐसी बातें होती रहेंगी. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मायने यह रखता है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं.' रोहित शर्मा ने एक बार फिर जोर देकर कहा था कि उनकी नजरें 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने पर हैं.