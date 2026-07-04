'फालतू कमेंट्स बंद हों'...Vaibhav Suryavanshi के डेब्यू में देरी पर आया BCCI का पहला रिएक्शन

Vaibhav Suryavanshi debut: IPL 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस वक्त चर्चा में हैं. उन्हें टीम इंडिया में जगह तो मिल गई, लेकिन अब तक डेब्यू नहीं हुआ है. इस तूफानी ओपनर को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में देखने के लिए फैंस और दिग्गज बेताब हैं.
आयरलैंड सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में मौका न मिलने के बाद सोशल मीडिया पर टीम मैनेजमेंट की आलोचना हो रही थी. अब इस पूरे विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बोर्ड की तरफ से पहला बड़ा बयान दिया है.
राजीव शुक्ला ने टीम मैनेजमेंट (हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर) का पूरा समर्थन करते हुए आलोचकों को खरी-खरी सुनाई है. टाइम्स नाउ से बातचीत में शुक्ला ने कहा, 'हमारा भी यही मानना है कि वैभव एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उन्होंने IPL में यह साबित भी किया है. मैंने टीम मैनेजमेंट और कोचों के खिलाफ कई कमेंट्स देखे हैं, लेकिन मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि आखिरी फैसला कोच और कप्तान का ही होगा.'
राजीव शुक्ला ने टीम मैनेजमेंट का समर्थन करते हुए कहा कि 'वे हालात को देख रहे हैं और जब भी सही मौका आएगा, वे वैभव को निश्चित रूप से मौका देंगे. इसलिए, ऐसे फैसलों को टीम मैनेजमेंट की समझदारी पर ही छोड़ देना चाहिए. मुझे समझ नहीं आता कि इस पर ऐसे फालतू कमेंट्स क्यों किए जा रहे हैं.'
IPL 2026 में 237.31 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 776 रन कूटने वाले वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री और मोहम्मद कैफ जैसे दिग्गज लगातार आवाज उठा रहे हैं. हालांकि, टीम मैनेजमेंट का इरादा संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को लंबा मौका देने का है.
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैचों में संजू सैमसन का बल्ला शांत रहा है, जिससे उन पर दबाव बढ़ गया है. इसके बावजूद, कोच गंभीर और कप्तान अय्यर पुराने प्रदर्शन को ध्यान में रखकर अनुभवी खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं.
इससे पहले बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने भी साफ किया था कि वैभव को सीधे टीम में शामिल करना इतना आसान नहीं है. उन्होंने बताया था कि 'हमें इस बात का सम्मान करना होगा कि हमारे पास अभिषेक शर्मा जैसे टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के स्टार रहे हैं और उनका IPL भी शानदार था. बतौर कोचिंग स्टाफ, हमारा फर्ज है कि हम अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाएं.'
मोर्कल ने समझाया था कि 'हम बहुत ज्यादा सोचकर खिलाड़ियों को उनकी तय पोजीशन से हटाकर बल्लेबाजी नहीं कराना चाहते. यह सिर्फ "आओ और खेलो" जैसा सीधा फैसला नहीं है. यह उन लड़कों को बैक करने का मामला है, जिन्होंने हमारे लिए वर्ल्ड कप जीते हैं और मुश्किल हालातों में अच्छा किया है.'