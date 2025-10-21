BCCI ने मोहसिन नकवी को दी लास्ट Warning... Asia Cup ट्रॉफी का फिर उठा मुद्दा, लिखा लेटर

BCCI: एशिया कप 2025 ट्रॉफी का मुद्दा फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है. अब खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को लास्ट वार्निंग दे दी है. बोर्ड ने एक आधिकारिक पत्र लिखकर एशिया कप ट्रॉफी को भारत को सौंपने का निर्देश दिया है. एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर मुकाबले को अपने नाम किया था. लेकिन टीम इंडिया बिन ट्रॉफी ही स्वदेश लौटी.

BCCI ने लिखा लेटर

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों के दौरान भी कंट्रोवर्सी देखने को मिली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी हैंडशेक का मुद्दा बनाया तो कभी टीम के प्लेयर्स ने मैदान पर घिनौनी हरकतें की. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एसीसी चीफ को ट्रॉफी का हस्तांतरण भारत को करना चाहिए.

कहां है Asia Cup ट्रॉफी

इंडिया टुडे के हवाले से बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के अनुसार बीसीसीआई नकवी के जवाब का इंतजार कर रहा है. बीसीसीआई ने वार्निंग दी है कि अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो वे आधिकारिक मेल के जरिए इस मामले को आईसीसी तक पहुंचाएंगे. एशिया कप ट्रॉफी फिलहाल दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में है और 10 अक्टूबर को खबर आई थी कि सख्त निर्देश हैं कि नकवी की मंजूरी के बिना एशिया कप ट्रॉफी को न तो कहीं और ले जाया जाए और न ही किसी को सौंपा जाए.

नकवी ने कही थी ये बात

नकवी के एक करीबी सूत्र ने 10 अक्टूबर, 2025 को पीटीआई को बताया, 'आज तक ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में है और नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी अनुमति और व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना इसे किसी को न सौंपा जाए या न ही स्थानांतरित किया जाए. नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल वही व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी भारतीय टीम या बीसीसीआई को सौंपेंगे.'