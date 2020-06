B'day Special: न्यूजीलैंड में पैदा हुए लेकिन इंग्लैंड को पहली बार दिलाया वर्ल्ड कप खिताब

नई दिल्ली: बेन स्टोक्स (Ben Stokes) भले ही आज इंग्लैंड के नागरिक हैं और उसी देश की राष्ट्रीय टीम में खेलते हैं, लेकिन उनका जन्म न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में हुआ था. उनके परिवार के कई सदस्य आज भी वहीं रहते हैं. 12 साल की उम्र में वो इंग्लैंड आ गए थे और उन्होंने वहां क्रिकेट सीखना शुरू किया. बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड के लिए नाबाद 84 रन की पारी खेलकर मैच को टाई कर दिया था. इसके बाद सुपर ओवर में उन्होंने 8 रन का योगदान देकर न सिर्फ पहली बार इंग्लैंड को वर्ल्ड कप दिलाया, बल्कि 'मैन ऑफ द मैच' भी बने.

Very special day for me and @mawood33 walking round the @durhamcricket_ ground in front of the North East fans showing off this little beauty. The turn out was amazing and great to see the Durham boys win as well pic.twitter.com/PNQjE2GZIQ — Ben Stokes (@benstokes38) July 19, 2019

वर्ल्ड कप जीत पर पिता का रिएक्शन

वर्ल्ड कप बेन के प्रदर्शन ने इंग्लिश फैंस को कई दशकों में पहली बार ऐसी खुशी मनाने का मौका दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड में बैठे स्टोक्स के पिता ने कहा था कि, 'मैं न्यूजीलैंड की हार से बहुत निराश हूं और ये काफी दुखद है कि एक टीम को ट्रॉफी के बिना ही लौटना पड़ता है. दिल पर हाथ रखकर कहूं तो बेन और उसकी टीम के लिए मैं बहुत खुश हूं लेकिन मैं अब भी न्यूजीलैंड का ही समर्थक हूं. बेन ने काफी मेहनत की थी और उसका फल उनको जीत के रूप में मिल गया.'

Is this the best catch @benstokes38 has taken in an England shirt?#OnThisDay last year.

pic.twitter.com/uzXFSYJUS3 — England Cricket (@englandcricket) May 30, 2020

विवादों से रहा है पुराना रिश्ता

बेन ने इंग्लैंड के लिए 63 टेस्ट और 95 वनडे और 26 टी-20 मैच खेले हैं, लेकिन सिंतबर 2017 में वो विवादों में फंस गए थे. उन पर ब्रिस्टल के नाइट क्लब में मारपीट करने का आरोप लगा था. इसके जवाब में कोर्ट में स्टोक्स ने कहा, 'मैं अपना और अपने आसपास शामिल लोगों का बचाव कर रहा था. इस वजह से वो इस लड़ाई में शामिल हो गए. मैंने जो भी किया उसका फैसला बेहद जल्दी लिया. मैं यह समझ गया था कि इन दो लोगों (अली और रेयान हेल) से बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है.' बाद में ब्रिस्टल की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था.

Ben Stokes is set to miss the 2nd Test v India @HomeOfCricket. His trial begins at Bristol Crown Court on August 6 & is expected to last between 5 and 7 days. The Lord's Test starts on August 9th. #bbccricket pic.twitter.com/0pheB9rV3v — Test Match Special (@bbctms) March 12, 2018

बेन स्टोक्स की निजता पर हमला

इंग्लिश अखबार द सन (The Sun) ने बेन स्टोक्स के सौतेले पिता से जुड़ा वो वाक्या छापा था, जिससे ज्यादातर लोग अनजान थे. अखबार की रिपोर्ट में लिखा था कि करीब 31 साल पहले स्टोक्स की मां के पूर्व पति ने उनके (स्टोक्स के) सौतेले भाई और बहन की हत्या कर दी थी. बेन स्टोक्स ने एक इमोशनल ट्वीट करते हुए इस अखबार की निंदा की और कहा था ‘मेरे परिवार को उस भयानक हादसे को भूलने में कई साल लग गए. अखबार ने अपने रिपोर्टर को मेरे घर और न्यूजीलैंड में भेजकर अब उसे कुरेदने का काम किया है.

Sport shorts: Ben Stokes hits out at The Sun’s ‘disgusting’ front page story and the Champions League returns https://t.co/u1lWbwITlw pic.twitter.com/MzMIbxpwxY — Times of News Europe (@TimesEurope) September 17, 2019

बेन स्टोक्स का आईपीएल से लगाव

इस बात में कोई शक नहीं कि वो दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में से एक हैं यही वजह है कि आईपीएल की नीलामी में अकसर सभी टीम के मालिक उनकी ऊंची बोली लगाने से गुरेज नहीं करते. साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट ने उन्हें 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, वहीं साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स के लिए 12.5 करोड़ की कीमत चुकाई थी. वो साल 2018 में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे. बेन आज 29 साल के हो चुके हैं उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे.