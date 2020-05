B'day Special: इंग्लैंड के वो खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में भी जलवा दिखाया था

नई दिल्ली: डेनिस कॉम्पटन (Denis Compton) इंग्लैंड के महानत क्रिकेटर्स में से एक हैं. उन्होंने साल 1937 से 1957 के बीच इंग्लिश टीम के लिए 78 टेस्ट मैचों में शिरकत की. डेनिस की शख्सियत लाजवाब थी, अपने हुनर के दम पर वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड के हीरो बन गए थे. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 50.06 की औसत से 5,807 रन बनाए थे. फर्स्ट क्लास मैच में तो उनका रिकॉर्ड और भी ज्यादा बेहतरीन था, उन्होंने इस स्तर पर 40 हजार रन और 622 विकेट अपने किए थे.

5807 runs at an average of 50.06 and 25 wickets in Tests for England

16 goals for Arsenal

Denis Compton, one of England's first superstars, was born #OnThisDay 101 years ago! pic.twitter.com/hIQKalzsWI

— ICC (@ICC) May 23, 2019