B'day Special: 'स्पिन किंग' रविचंद्रन अश्विन की ये खास बातें क्या जानते हैं आप?

नई दिल्ली: रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), ये नाम दिमाग में आते ही तस्वीर सी बन जाती है उस गेंदबाज की, जिसके रहस्यमयी कैरम बॉल ने वर्ल्ड क्रिकेट में लगभग सभी बल्लेबाजों को नचाकर रखा हुआ है. भारतीय स्पिन परंपरा ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से एक बन चुके अश्विन आज यानि 17 सितंबर को अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस महान ऑलराउंडर के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें.

Us trying to pick one adjective for Ashwin is like batsmen trying to pick his variations

Keep bamboozling us all with your skill, wit, and intellect

Happy Birthday, @ashwinravi99 YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/FxN4WOvEnJ

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) September 16, 2020