B'day Special: जब इशांत शर्मा ने 'क्रिकेट के मक्का' में 28 साल बाद जिताया था टेस्ट

नई दिल्ली. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं. छह फुट 4 इंच लंबे कद के साथ भारत का दूसरा सबसे लंबा टेस्ट क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले दिल्ली के इस गेंदबाज को भले ही कभी भारतीय टीम में रेगुलर स्थान का दावेदार नहीं माना गया, लेकिन उन्हें चार दिन पहले दिया गया अर्जुन अवॉर्ड उनकी उपलब्धि की कहानी कहता है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड 2011 में अपने नाम करने वाले इशांत के करियर में टीम इंडिया के लिए कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हुई हैं, लेकिन एक उपलब्धि ऐसी है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. ये उपलब्धि है टीम इंडिया को क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉडर्स क्रिकेट स्टेडियम में 28 साल बाद टेस्ट जिताने की.

Happy birthday @ImIshant And best wishes on receiving your Arjuna Award Looking forward to the season with you pic.twitter.com/vonJiQdeYd — Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) September 2, 2020

इशांत ने लिए थे दूसरी पारी में 7 विकेट

इशांत शर्मा ने टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 74 रन देकर 7 विकेट लेते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने के साथ ही अपने टेस्ट करियर का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन भी किया था. भारत ने पहले खेलते हुए अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के 103 रन की मदद से 295 रन बनाए थे. जवाब में भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की 82 रन पर 6 विकेट की गेंदबाजी से इंग्लैंड को भी 319 रन पर रोक दिया. दूसरी पारी में टीम इंडिया ने मुरली विजय (Murali Vijay) के 95 रन और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के 68 रन की मदद से 342 रन बनाए. इसके बाद इंग्लिश टीम पर इशांत का कहर टूटा और उन्होंने पूरी इंग्लैंड टीम को 7 विकेट लेकर महज 223 रन पर ही समेट दिया. टीम इंडिया ने 1986 के बाद पहली बार इस ऐतिहासिक मैदान पर 95 रन से जीत दर्ज कर ली थी.

Happy Birthday, Ishi

Here’s to more fun times and celebrations pic.twitter.com/pFTnWVJaOC — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) September 2, 2020

विदेश में चार बार पारी में छह विकेट का रिकॉर्ड

इशांत शर्मा महज दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज हैं, जिसने विदेशी धरती पर चार या उससे ज्यादा बार पारी में 6 या ज्यादा विकेट चटकाए हैं. इशांत ने ये कारनामा दो बार न्यूजीलैंड में और 1-1 बार इंग्लैंड व वेस्टइंडीज की धरती पर किया था. इशांत से पहले ये रिकॉर्ड महज कपिल देव (Kapil Dev) के नाम पर था, जिन्होंने अपने करियर में दो बार पाकिस्तान की धरती पर और 1-1 बार ऑस्ट्रेलिया व वेस्टइंडीज में पारी में 6 विकेट लिए थे.

Happy birthday bro @ImIshant Looking forward to a great season with you pic.twitter.com/fLthrxxY9c — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 2, 2020

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय

इशांत के नाम पर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज होने का रिकॉर्ड दर्ज है. वे इस रिकॉर्ड में भी कपिल देव के साथ ही संयुक्त रूप से पहले पायदान पर मौजूद हैं. इशांत ने जहां 12 टेस्ट में ही इंग्लैंड के 43 विकेट उनकी धरती पर चटकाए हैं, वहीं कपिल देव को यह कारनामा करने में 13 टेस्ट लगे थे.

If @ImIshant's birthday cake was a reflection of his career, there would be 13 layers for each year of hard work and the cherry on top would be the ArjunaAward HappyBirthdayIshant YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/daykaGcwVD — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) September 1, 2020

9वें विकेट की विश्व रिकॉर्ड साझेदारी का भी रिकॉर्ड

इशांत शर्मा के नाम पर टेस्ट क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए 9वें विकेट के लिए 81 रन की सबसे बड़ी साझेदारी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ये रिकॉर्ड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 से 5 अक्तूबर 2010 तक मोहाली क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टेस्ट मैच में बनाया था. जीत के लिए चौथी पारी में मिले 216 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम ने अपने 8 विकेट महज 124 रन पर खो दिए थे और हार तय दिख रही थी. लेकिन वीवीएस लक्ष्मण (VVS LAxman) ने इशांत के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 81 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर दी थी. इशांत 31 रन बनाकर जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 205 रन हो चुका था. इसके बाद नॉट आउट 73 रन बनाने वाले लक्ष्मण ने प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) के साथ मिलकर 1 विकेट से टीम को जीत दिला दी थी. इसे भारतीय क्रिकेट के सबसे रोमांचक टेस्ट मैचों में गिना जाता है. लक्ष्मण और इशांत ने अपनी साझेदारी से वेस्टइंडीज के विंस्टन बैंजामिन (Winston Benjamin) और जैफ डुजॉन (Jeff Dujon) का 1988 में पाकिस्तान के खिलाफ बारबेडॉस में बनाया रिकॉर्ड तोड़ा था.

the paceman equalled Kapil Devs record for the most Test wickets taken by an Indian bowler in England Happy birthday, Ishant Sharma pic.twitter.com/9ya2ttrGcu — ICC (@ICC) September 2, 2020

सेना देशों में सबसे ज्यादा भारतीय जीत में हिस्सेदारी

इशांत शर्मा भारतीय टीम की सेना (SENA) देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा 8 मैच में जीत में हिस्सेदार रहे हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो उनके मौजूद रहते समय टीम इंडिया (Team India)ने इन देशों में अपने खाते में इतनी जीत जोड़ी हैं, जितनी दूसरे भारतीय दिग्गजों के पूरे करियर में नहीं मिली. इशांत की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच, अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच, इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच और न्यूजीलैंड में 1 टेस्ट मैच में जीत भारतीय टीम के खाते में दर्ज की गई. न्यूजीलैंड की टेस्ट जीत तो उसकी धरती पर टीम इंडिया को 33 साल बाद नसीब हुई थी. एकतरह से देखें तो इशांत इन देशों में टीम इंडिया के लकी चार्म सरीखे साबित हुए हैं.

300 विकेट क्लब के करीब हैं इशांत

इशांत एक और रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब हैं. वे यदि अगली टेस्ट सीरीज में 3 विकेट लेने में सफल रहते हैं तो उनका नाम भी दुनिया के उन गेंदबाजों में शामिल हो जाएगा, जिनके नाम पर 300 से ज्यादा टेस्ट विकेट दर्ज हैं. वे भारत के लिए ऐसा करने वाले कुल छठे, लेकिन महज तीसरे तेज गेंदबाज बनेंगे. अभी तक टीम इंडिया के लिए अनिल कुंबले (619 विकेट), कपिल देव (434 विकेट), हरभजन सिंह (417 विकेट), रविचंद्रन अश्विन (365 विकेट) और जहीर खान (311 विकेट) ही ये कारनामा कर पाए हैं. अभी तक इशांत ने अपने करियर में 97 टेस्ट मैच में 297 विकेट, 80 वनडे मैच में 115 विकेट और 14 टी20 मैच में 8 विकेट चटकाए हैं. वे टेस्ट क्रिकेट में एक बार 57 रन की पारी भी खेल चुके हैं.