ICC से किसने की आकाशदीप पर बैन लगाने की मांग? टेस्ट सीरीज के बाद भी बवाल जारी
भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही है. इस टेस्ट सीरीज के दौरान भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच कई मौकों पर टकराव देखने को मिला है. भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 09, 2025, 01:07 PM IST
भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही है. इस टेस्ट सीरीज के दौरान भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच कई मौकों पर टकराव देखने को मिला है. भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब किसी ने भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप पर बैन लगाने की मांग की है. दरअसल, आकाशदीप ने ओवल में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट को आउट करने के बाद सेडऑफ दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया.

ओवल में हुआ था बवाल

ओवल टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप और बेन डकेट के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने आकाशदीप की गेंदों पर दो जबरदस्त स्कूप शॉट खेले. इतना ही नहीं बेन डकेट को यह कहते हुए भी सुना गया कि आकाशदीप उन्हें आउट नहीं कर सकते हैं. हालांकि इंग्लैंड की पारी के 13वें ओवर में आखिरी गेंद पर आकाशदीप ने बेन डकेट को आउट कर दिया. बेन डकेट ने एक बार फिर स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन आकाशदीप की गेंद पर वह विकेट के पीछे ध्रुव जुरेल के हाथों लपके गए. आकाशदीप ने बेन डकेट को आउट करने के बाद पहले तो थोड़ा आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया और फिर अचानक हंसते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ कहने लगे.

ICC से किसने की आकाशदीप पर बैन लगाने की मांग?

आकाशदीप के इस सेलिब्रेशन की बेन डकेट के कोच जेम्स नॉट ने जमकर आलोचना की है और ICC से उन पर बैन लगाने की मांग की है. ICC ने फिलहाल आकाशदीप पर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन बेन डकेट के कोच का मानना है कि इस भारतीय तेज गेंदबाज को सजा मिलनी चाहिए थी. बेन डकेट के कोच जेम्स नॉट ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'यह एक कड़ी टेस्ट सीरीज का हिस्सा था, लेकिन युवाओं द्वारा ऐसी घटना दोहराए जाने से रोकने के लिए ICC को आकाशदीप पर जुर्माना लगाना चाहिए था.'

पोंटिंग भी हुए थे नाराज

ऑस्ट्रेलिया को दो बार वर्ल्ड कप जिताने वाले महान कप्तान रिकी पोंटिंग भी भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप की इस हरकत पर भड़के थे. आकाशदीप के रवैये पर रिकी पोंटिंग ने स्वीकार करते हुए कहा था कि उनके खेल के दिनों में अगर किसी गेंदबाज ने ऐसी हरकत उनके साथ की होती तो वह उसे ‘राइट हुक’ (मुक्का) लगा देते. इंग्लैंड टीम के सहायक कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक ने भी आकाशदीप की इस हरकत को 'अजीब' बताया और कहा कि वह काउंटी क्रिकेट में कई 'अच्छे' लोगों को जानते हैं जो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय खिलाड़ी को 'कोहनी' मार देते.

TAGS

Ben DuckettAkash Deep

;