डकेट ने छोड़ा दिल्ली का दामन, IPL शुरू होने से 4 दिनों पहले लिया बड़ा फैसला, BCCI लेगा एक्शन?

आईपीएल के 19वें संस्करण शुरु होने में अब महज 4 दिनों का समय और रह गया है. सभी टीमें जोरों-शोरों से प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाना है. जहां सभी टीमें खिताबी जंग के लिए तैयार बैठी हैं. उन्हीं में से एक दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिन्हें अपने पहले ट्रॉफी की तलाश है उन्हें बड़ा झटका लगा है. बता दें कि इंग्लैंड के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने अचानक आईपीएल 2026 से अपना नाम वापिस ले लिया है. दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में लोकेश राहुल को अपना ओपनर निर्धारित किया था. ऐसे में माना जा रहा था कि बेन डकेट केएल राहुल के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज के रुप में उतरेंगे. लेकिन, अब उनका अचानक इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाना दिल्ली के लिए बड़ा झटका है.

फ्रेंचाइजी से मांगी माफी

दिल्ली की टीम से उन्होंने माफी मांगी है. डकेट ने द टेलीग्राफ से बातचीत में कहा कि यह उनके लिए एक बहुत कठिन फैसला था और वह दिल्ली की टीम से खेद जताते हैं कि वह इस बार टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ऑक्शन में अपना नाम दिया था, तब उन्हें लगा था कि यह उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा. दिल्ली जैसी बड़ी टीम द्वारा चुना जाना उनके लिए खास पल था. आईपीएल को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग मानते हुए उन्होंने कहा कि यहां दुनिया के टॉप खिलाड़ी खेलते हैं और यह अनुभव बेहद शानदार होता है.

करियर को लेकर फैसला

डकेट ने आगे कहा कि अभी यह तय नहीं है कि वह आईपीएल खेले बिना ही अपने करियर को खत्म कर रहे हैं या नहीं. उनकी उम्र अब 31 साल हो चुकी है, ऐसे में वापसी करना आसान नहीं होगा. फिर भी उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में एक दिन वह दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व जरूर कर पाएंगे. उन्होंने इस फैसले पर काफी विचार किया है और उन्हें लगता है कि उनके करियर के लिहाज से यही सही निर्णय है.

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क्या बीसीसीआई लेगी एक्शन?

बेन डकेट फिलहाल अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं. इसके अलावा उनके इस फैसले की वजह से दिल्ली कैपिटल्स टीम का संतुलन जरुर बिगड़ा है. ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी उनके ऊपर तीन साल का बैन भी लगा सकती है. हालांकि, इस पर कोई अधिकारिक फैसला नहीं है. टूर्नामेंट शुरु होने में महज 4 दिन और हें. ऐसे मौके पर टीम का दामन छोड़ना किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

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