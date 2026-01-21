हरारे में आया रनों का सैलाब...चौके-छक्कों से ठोक दिए 120 रन, 18 वर्षीय प्लेयर ने मचाया तूफान

15 जनवरी से शुरू हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया था. आज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हरारे में मैच खेले जा रहे मुकाबले में स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की युवा टीम ने अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत की है. पहले सलामी बल्लेबाज जोसेफ मूरेज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्के की बदौलत 81 रनों की शानदार पारी खेली. फिर बल्लेबाजी करने आए बेनमेयस और थॉमस रिऊ ने गजब का जौहर दिखाते हुए स्कॉटलैंड के गेंदबाजों का धागा खोल दिया. खासकर मेयस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 65 गेंदों में तूफानी शतक जड़ने का कारनामा कर डाला. 18 वर्षीय मेयस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गजब की पारी खेल दी है.

बना डाले विश्व कप में 191 रन

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में बेन मेयस ने अपनी तूफानी पारी की बदौलत गजब का कारनामा कर दिखाया है. स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मेयस ने 191 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली. वह अपने दोहरे शतक से महज 9 रन दूर रह गए. दोहरे शतक के करीब मेयस शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे कि तभी वह फुल टॉस पर अपना विकेट दे बैठे. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 117 गेंदों का सामना करते हुए 18 चौके और 8 छक्के की मदद से 191 रनों की शानदार पारी खेली. आपको जानकर भरोसा भी नहीं होगा कि मेयस ने अपनी पारी के 120 रन केवल चौके और छक्के से लगाए हैं. इस पारी से की बदौलत उन्होंने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

अंडर 19 वर्ल्ड कप में इतिहास

191 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत बेन मेयस ने कई सारे रिकॉर्ड जमा दिए हैं. बता दें कि मेयस अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने महज 65 गेंदों में शानदार शतकीय पारी खेल डाली. इसके बाद वह वहीं नहीं रुक और 117 गेंदों का सामना करते हुए 18 चौके और 8 छक्के लगाए . इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 170 के आसपास का रहा.

252 रनों से जीती इंग्लैंड

बेन मेयस की धमाकेदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के 252 रनों के बड़े भारी अंतर से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास में बड़ी जीत हासिल की. मेयस की तूफानी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने ये मैच बड़े ही आसानी से अपने नाम पर कर लिया. स्कॉटलैंड का कोई भी खिलाड़ी पचासा भी नहीं बना सका. उनकी पूरी टीम महज 155 रनों के योग पर निपट गई और इंग्लैंड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास सबसे बड़ी जीत हासिल की.

