किंग ऑफ ऑलराउंडर्स... बेन स्टोक्स के 5 ऐसे अनोखे रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना किसी के बस की बात नहीं!

Ben Stokes Unique Records: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जब भी महान ऑलराउंडरों की गिनती होगी तो बेन स्टोक्स का नाम इस स्पेशल लिस्ट में जरूर शामिल किया जाएगा. स्टोक्स हमेशा से अपने जुझारू खेल और कभी हार नहीं मानने वाली मानसिकता के लिए जाने जाते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में 25-29 जून तक खेले गए टेस्ट मैच के बाद महान ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. 15 साल के क्रिकेट करियर में बेन स्टोक्स ने सफलता की उन तमाम ऊंचाइयों को छुआ, जिसके आसपास भी पहुंचना किसी भी युवा खिलाड़ी का सपना होगा.
बेन स्टोक्स ने हमेशा से टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा अहमियत दी और इस फॉर्मेट में इंग्लैंड को कई कभी ना भूलने वाले ऐतिहासिक पल दिए. 2011 से लेकर 2026 तक वो पूरी जुनून के साथ बल्ले और गेंद से अपनी टीम के लिए ताकत लगाते रहे. इस दौरान उन्होंने 5 ऐसे अनोखे रिकॉर्ड्स बनाए, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. आइए इन रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं.
टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के:
बेन स्टोक्स के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के जड़ने का अद्भुत रिकॉर्ड है. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए 220 पारियों में 7,273 रन बनाए हैं. इस दौरान दिग्गज खिलाड़ी ने 138 छक्के जड़े. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 बल्लेबाज ही छक्कों का शतक लगा चुके हैं. स्टोक्स के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये कारनामा किया है. ऋषभ पंत 99 सिक्स के साथ मिल के पत्थर के बेहद करीब हैं.
टेस्ट की एक पारी में सबसे तेज 250 रन:
बेन स्टोक्स के नाम किसी टेस्ट की एक पारी में सबसे तेज 250 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर ने 2016 में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 196 गेंदों पर ये अद्भुत कारनामा किया था. 10 सालों से ये रिकॉर्ड अमर है.
6 नंबर पर सबसे उच्चतम स्कोर:
बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हुए 258 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये कारनामा किया था और उनके नाम टेस्ट में 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उच्चतम स्कोर करने का रिकॉर्ड दर्ज है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी पारी में 3 शतक
बेन स्टोक्स दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के कट्टर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 80 सालों में टेस्ट में चौथी पारी में 3 शतक जड़े हैं. उन्होंने कंगारुओं के खिलाफ कई यादगार पारियां खेली. बेन स्टोक्स की 2019 में हेडिंग्ले में खेली गई यादगार पारी को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट मैच में, स्टोक्स ने नाबाद 135 रन बनाए और इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज (359 रन) में जीत दिलाई, जिसमें टीम ने एक विकेट से जीत हासिल की थी.
टेस्ट मैच में पंजा और शतक:
बेन स्टोक्स सही मायने में एक ऑलराउंडर थे. वो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंद से भी मैच का रुख पलटने में माहिर माने जाते थे. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्टोक्स पिछले 40 सालों में टेस्ट मैच में शतक लगाने और 5 विकेट लेने वाले एकमात्र कप्तान हैं.