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किंग ऑफ ऑलराउंडर्स... बेन स्टोक्स के 5 ऐसे अनोखे रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना किसी के बस की बात नहीं!

बेन स्टोक्स 2011 से लेकर 2026 तक पूरी जुनून के साथ बल्ले और गेंद से अपनी टीम के लिए ताकत लगाते रहे. इस दौरान उन्होंने 5 ऐसे अनोखे रिकॉर्ड्स बनाए, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. आइए इन रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 29, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:43 PM IST
किंग ऑफ ऑलराउंडर्स... बेन स्टोक्स के 5 ऐसे अनोखे रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना किसी के बस की बात नहीं!
Image Credit: (ICC/X) बेन स्टोक्स के 5 अनोखे रिकॉर्डSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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