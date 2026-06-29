किंग ऑफ ऑलराउंडर्स... बेन स्टोक्स के 5 ऐसे अनोखे रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना किसी के बस की बात नहीं!

बेन स्टोक्स दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के कट्टर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 80 सालों में टेस्ट में चौथी पारी में 3 शतक जड़े हैं. उन्होंने कंगारुओं के खिलाफ कई यादगार पारियां खेली. बेन स्टोक्स की 2019 में हेडिंग्ले में खेली गई यादगार पारी को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट मैच में, स्टोक्स ने नाबाद 135 रन बनाए और इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज (359 रन) में जीत दिलाई, जिसमें टीम ने एक विकेट से जीत हासिल की थी.