Ben Stokes Retirement: 7000+ रन, 250 विकेट और टेस्ट के असली सिक्सर किंग...बेन स्टोक्स के 8 महारिकॉर्ड्स पर एक नजर

Ben Stokes Top Record: 28 जून 2026 को क्रिकेट जगत से एक हैरान करने वाली खबर आई है. इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन स्टोक्स ने अचानक यह ऐलान करके फैंस को चौंका दिया. 35 साल के स्टोक्स ने मैच के दौरान टी ब्रेक से पहले अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा की.
2011 में डेब्यू करने वाले स्टोक्स ने इंग्लैंड को अपनी जांबाजी से 2019 का वनडे वर्ल्ड कप और 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जिताया था. बतौर कप्तान उन्होंने कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका बदला, जिसे दुनिया 'बैजबॉल' (Bazball) के नाम से जानती है. आइए जानते हैं स्टोक्स के उन टॉप 10 रिकॉर्ड्स के बारे में, जो उन्हें दिग्गज क्रिकेटर बनाते हैं.
स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. वे टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के (136+ छक्के) लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस मामले में अपने ही कोच ब्रेंडन मैकुलम (107 छक्के) को पीछे छोड़ा था.
बेन स्टोक्स टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. साल 2016 में उन्होंने केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 258 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिसमें 11 गगनचुंबी छक्के जड़े थे. यह टेस्ट इतिहास की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए दूसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं. नंबर एक पर...
बेन स्टोक्स ने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवल के मैदान पर 182 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. यह आज भी वनडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है.
स्टोक्स ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महज 163 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया था. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज और इंग्लैंड के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है.
स्टोक्स के नाम एक ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का भी अनोखा रिकॉर्ड है. उन्होंने काउंटी क्रिकेट में एक ओवर में 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 34 रन कूटे थे, जो इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज द्वारा साझा रूप से एक ओवर में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है.
बेन स्टोक्स दिग्गज जैक्स कैलिस के बाद टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 7000+ रन और 250 विकेट लेने वाले दूसरे ऑलराउंडर हैं. यह रिकॉर्ड उन्हें सर इयान बॉथम, कपिल देव और जैक्स कैलिस जैसे दिग्गजों की कतार में खड़ा करता है.
स्टोक्स दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी टीम को दो अलग-अलग फॉर्मेट के वर्ल्ड कप फाइनल्स में लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद पारियां खेलकर चैंपियन बनाया. 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 84* रन की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था. फिर 2022 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में नाबाद 52* रन ठोककर हीरो बने थे.
बेन स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर में सबसे बड़ी पारी 258 रनों की खेली है, जो 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में आई थी. इस पारी में 30 चौके और 11 छक्के शामिल थे.
|फॉर्मेट
|मैच (Games)
|पारियां (Innings)
|रन (Runs)
|औसत (Average)
|स्ट्राइक-रेट (SR)
|शतक (100s)
|सर्वोच्च स्कोर (HS)
|टेस्ट (Tests)
|122
|219
|7,243
|34.49
|58.37
|14
|258
|वनडे (ODIs)
|114
|99
|3,463
|41.22
|95.68
|5
|182
|टी20 (T20Is)
|43
|26
|585
|21.66
|128.00
|0
|52
|फॉर्मेट
|ओवर (Overs)
|विकेट (Wickets)
|औसत (Average)
|स्ट्राइक-रेट (SR)
|इकोनॉमी (Econ)
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (BBI)
|टेस्ट (Tests)
|2346.3
|251
|31.10
|56.0
|3.32
|6/22
|वनडे (ODIs)
|518.2
|74
|42.39
|42.0
|6.05
|5/61
|टी20 (T20Is)
|102.0
|26
|32.92
|23.5
|8.39
|3 विकेट