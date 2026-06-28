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Ben Stokes Retirement: 7000+ रन, 250 विकेट और टेस्ट के असली सिक्सर किंग...बेन स्टोक्स के 8 महारिकॉर्ड्स पर एक नजर

Ben Stokes Top Record: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर दुनिया को चौंका दिया है. 35 साल के स्टोक्स में अभी बहुत क्रिकेट बाकी थी. आइए जानते हैं उनके टॉप 8 रिकॉर्ड, जिन्हें दुनिया सलाम करती है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 28, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:02 PM IST
Ben Stokes Retirement: 7000+ रन, 250 विकेट और टेस्ट के असली सिक्सर किंग...बेन स्टोक्स के 8 महारिकॉर्ड्स पर एक नजर
Image Credit: Ben Stokes Top RecordSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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