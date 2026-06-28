Add Zee Business As A Preferred Source
App

क्रिकेट के एक सुनहरे युग का अंत, बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा; इंग्लैंड को जिताए 2 वर्ल्ड कप

Ben Stokes Announces Retirement: इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. ईसीबी ने उन्हें एक प्रेरणादायक लीडर और टीम का लीजेंड बताया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:17 PM IST
क्रिकेट के एक सुनहरे युग का अंत, बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा; इंग्लैंड को जिताए 2 वर्ल्ड कप
Image Credit: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'आपातकाल के योद्धा' का विमोचन, CM साय बोले- इनका त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा
Vishnu Deo Sai42 min ago
2
Harshad Chopra44 min ago
3
vastu tips48 min ago
4
Kanker News52 min ago
5
up rera59 min ago