क्रिकेट के एक सुनहरे युग का अंत, बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा; इंग्लैंड को जिताए 2 वर्ल्ड कप

Ben Stokes Announces Retirement: इंग्लैंड के सर्वकालिक महान ऑलराउंडर्स में से एक बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. यह मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है. बेन स्टोक्स ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को अलविदा कह दिया है. स्टोक्स ने दो वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2022 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को चैंपियन बनाया था. इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया (X) पर उन्हें भावुक विदाई देते हुए कहा कि वह अब तक के सबसे प्रेरणादायक कप्तान, लीडर और लीजेंड रहे हैं जिनकी टीम कभी उम्मीद कर सकती थी.
ईसीबी (ECB) के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन ने स्टोक्स को अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक बताया है. उन्होंने कहा कि स्टोक्स की दबाव में खेलने की क्षमता और असाधारण प्रदर्शन ने लाखों प्रशंसकों को ऐसी यादें दी हैं जो हमेशा बनी रहेंगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद इंग्लैंड की टीम अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी.
One of England's all-time greatest captains, Ben Stokes, has decided to retire from international cricket at the end of this Test match.
Ben, you have been the most inspirational captain, leader and legend this team could have ever hoped for.
We love you so much and wish you… pic.twitter.com/U5grq0F0kj
— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
स्टोक्स का करियर कई ऐतिहासिक और रोमांचक मोड़ों से भरा रहा है. उन्होंने 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ नाबाद 84 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड को जीत दिलाई. उसी साल हेडिंग्ले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करिश्माई 135* रन बनाकर अपनी टीम को हारी हुई बाजी जिताई थी. उनके नेतृत्व में ही इंग्लैंड ने 'बैजबॉल' (Bazball) शैली की शुरुआत की, जिसने टेस्ट क्रिकेट खेलने के अंदाज को पूरी तरह बदल दिया.
ट्रेंट ब्रिज टेस्ट स्टोक्स के करियर का 121वां और आखिरी टेस्ट मैच होगा. उनके जाने से इंग्लैंड की टीम में एक बड़ा शून्य पैदा होगा, क्योंकि बोर्ड ने उन्हें केवल एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं, बल्कि टीम का 'ताबीज' माना है. फिलहाल जो रूट को अंतरिम कप्तान के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन स्टोक्स के उत्तराधिकारी के रूप में हैरी ब्रूक या बेन डकेट जैसे नामों पर भी चर्चा चल रही है.