क्रिकेट के एक सुनहरे युग का अंत, बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा; इंग्लैंड को जिताए 2 वर्ल्ड कप

Ben Stokes Announces Retirement: इंग्लैंड के सर्वकालिक महान ऑलराउंडर्स में से एक बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. यह मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है. बेन स्टोक्स ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को अलविदा कह दिया है. स्टोक्स ने दो वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2022 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को चैंपियन बनाया था. इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया (X) पर उन्हें भावुक विदाई देते हुए कहा कि वह अब तक के सबसे प्रेरणादायक कप्तान, लीडर और लीजेंड रहे हैं जिनकी टीम कभी उम्मीद कर सकती थी.