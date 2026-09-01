टेस्ट से संन्यास के बाद बेन स्टोक्स की चांदी, ऑस्ट्रेलिया में मिली 3 करोड़ की डील! बिग बैश में किस टीम के लिए खेलेंगे?

Ben Stokes in BBL: इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स बिग बैश लीग (BBL) में एक बड़ी वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह 2026-27 सीजन के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़ रहे हैं. यह डील इतनी बड़ी है कि वह इस टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं. स्टोक्स ने पूरे बीबीएल सीजन के लिए स्ट्राइकर्स के साथ खेलने का फैसला किया है.लीग में नया कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम लागू होने के बाद वह साइन होने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी हैं. इस नए मॉडल के तहत फ्रेंचाइजी और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच सीधे बातचीत का रास्ता खुल गया है, जिससे टीमों को अपने बजट को खर्च करने में अधिक छूट मिल रही है.
इसी छूट की वजह से स्टोक्स की स्ट्राइकर्स में इतनी महंगी डील हो पाई है.'7News' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड के इस शानदार ऑलराउंडर का कॉन्ट्रैक्ट लगभग 5,00,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 3,39,61,760 करोड़ रुपये) का है. यह रकम ड्राफ्ट सिस्टम के तहत मिलने वाली सबसे बड़ी 'प्लैटिनम' सैलरी (4,20,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) से भी काफी ज्यादा है.
एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़ने पर अपनी खुशी जताते हुए स्टोक्स ने कहा, ''मैं बीबीएल के 16वें सीजन के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़कर बेहद उत्साहित हूं. मुझे हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद रहा है और जब स्ट्राइकर्स के साथ जुड़ने का यह मौका मिला, तो मैं इसे छोड़ नहीं सका. एडिलेड ओवल क्रिकेट खेलने के लिए एक शानदार जगह है. बिग बैश एक बेहतरीन मुकाबला है और स्ट्राइकर्स के पास खिलाड़ियों का एक बहुत अच्छा ग्रुप है. इसलिए मैं खिलाड़ियों से मिलने और एक सफल सीजन में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हूं. मैं टीम के साथ कुछ खास यादें बनाने और एडिलेड के फैंस को खुश होने के कई मौके देने के लिए बेताब हूं.''
खबरों के मुताबिक, कई बीबीएल फ्रेंचाइजी स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थीं, लेकिन आखिर में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बाजी मार ली. एडिलेड स्ट्राइकर्स के मुख्य कोच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन हैं. इस बड़े फैसले के बाद स्टोक्स 2025-26 की एशेज सीरीज के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे. एशेज की उस सीरीज से ही उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के अंत की शुरुआत हुई थी, जहां इंग्लैंड को 4-1 से करारी हार झेलनी पड़ी थी. इसके बाद उन्होंने जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया था.
बेन स्टोक्स बिग बैश लीग के लिए नए नहीं हैं. उन्होंने अपना पिछला मैच करीब एक दशक से भी पहले खेला था. स्टोक्स ने 2014-15 सीजन के दौरान मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए कुल चार मैच खेले थे. इस तरह एडिलेड स्ट्राइकर्स उनकी दूसरी बीबीएल फ्रेंचाइजी होगी.टूर्नामेंट में स्टोक्स की वापसी 16 दिसंबर को होगी, जब एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना कैनबरा में सिडनी थंडर से होगा. इस रोमांचक मैच में स्टोक्स के सामने डेविड वॉर्नर की चुनौती होगी. इसके बाद 23 दिसंबर को वह पहली बार एडिलेड ओवल के घरेलू मैदान पर सिडनी थंडर के खिलाफ उतरेंगे.
यह कदम बेन स्टोक्स की लंबे समय बाद टी20 क्रिकेट में वापसी का भी संकेत है. उन्होंने इस फॉर्मेट में अपना आखिरी मैच 2024 के 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट के दौरान खेला था, जहां वह हैमस्ट्रिंग की चोट का शिकार हो गए थे. इसके बाद वह 2025 के 'SA20' टूर्नामेंट में 'एमआई केपटाउन' के लिए खेलने वाले थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान फिर से हैमस्ट्रिंग की समस्या उभरने के कारण वह उस टूर्नामेंट में भी नहीं खेल पाए थे. स्टोक्स अपने करियर में तीन आईपीएल (IPL) फ्रेंचाइजी के लिए भी खेल चुके हैं. आईपीएल में वह आखिरी बार साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेलते नजर आए थे.