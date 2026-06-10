'नाइटक्लब कांड' के बाद बेन स्टोक्स बाहर... किसे मिली टीम की कमान? एटकिंसन पर भी चला 'हंटर'

Ben Stokes: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के लिए बुरे सपने जैसी साबित हुई. इस जीत के बाद कप्तान स्टोक्स एक 'नाइटक्लब' कंट्रोवर्सी में फंस गए, जिसके चलते उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है. टीम के पेसर गस एटकिंसन पर भी बोर्ड का हंटर चला. सोमवार तड़के टीम के 'मिडनाइट कर्फ्यू' नियम तोड़ा और जीत का जश्न मनाने लंदन के एक 'नाइटक्लब' में गए थे. क्लब में एटकिंसन और स्टोक्स एक रग्बी प्लेयर से भिड़ गए और अब दोनों प्लेयर्स को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रग्बी प्लेयर टोटोआ औवा की बहस एटकिंसन से हुई और यह मुद्दा धीरे-धीरे तूल पकड़ गया. Talksport की रिपोर्ट के मुताबिक रग्बी प्लेयर ने एटकिंसन को मुक्का मारने की कोशिश की लेकिन चूक गए और टीम के सिक्योरिटी गार्ड को मार बैठे. रिपोर्ट में आगे बताया गया कि गार्ड के टाके भी लगे. हालांकि, इसके जवाब में स्टोक्स और एटकिंसन ने कुछ किया या नहीं, ये वजह साफ नहीं है. लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मिडनाइट कर्फ्यू तोड़ने की सजा में दोनों को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया है.
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे टेस्ट के लिए स्कॉड का ऐलान किया, जिसमें जो रूट को अंतरिम कप्तान के तौर पर टीम की कमान मिली है. साल 2022 में कप्तानी छोड़ने के 3 साल बाद वह बतौर कप्तान नजर आएंगे. हैरी ब्रूक टीम के उपकप्तान थे, लेकिन उन्हें टीम की कमान नहीं मिली है, जिसकी वजह क्योंकि वह पिछले साल एक घटना में शामिल थे, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच से ठीक पहले वेलिंगटन में एक नाइटक्लब के बाहर एक बाउंसर ने उन्हें मुक्का मारा था. अब बेन स्टोक्स की इस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि स्टोक्स संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं.
रूट की कप्तानी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो 2017 से 2022 के बीच रिकॉर्ड 64 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की थी. 35 वर्षीय रूट टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. 17 टेस्ट मैचों में सिर्फ एक जीत मिलने के बाद उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था और उनके बाद स्टोक्स कप्तान बने थे. इंग्लैंड ने उस टीम में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स को भी शामिल किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट 17 जून से 'द ओवल' में शुरू होगा.
ये भी पढे़ं..
जो रूट (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रेव, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टोंग.