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'नाइटक्लब कांड' के बाद बेन स्टोक्स बाहर... किसे मिली टीम की कमान? एटकिंसन पर भी चला 'हंटर'

Ben Stokes: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के लिए बुरे सपने जैसी साबित हुई. इस जीत के बाद कप्तान स्टोक्स एक 'नाइटक्लब' कंट्रोवर्सी में फंस गए, जिसके चलते उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है. टीम के पेसर गस एटकिंसन पर भी बोर्ड का हंटर चला.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 10, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:19 PM IST
'नाइटक्लब कांड' के बाद बेन स्टोक्स बाहर... किसे मिली टीम की कमान? एटकिंसन पर भी चला 'हंटर'
Image Credit: Ben Stokes

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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