'नाइटक्लब कांड' के बाद बेन स्टोक्स बाहर... किसे मिली टीम की कमान? एटकिंसन पर भी चला 'हंटर'

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे टेस्ट के लिए स्कॉड का ऐलान किया, जिसमें जो रूट को अंतरिम कप्तान के तौर पर टीम की कमान मिली है. साल 2022 में कप्तानी छोड़ने के 3 साल बाद वह बतौर कप्तान नजर आएंगे. हैरी ब्रूक टीम के उपकप्तान थे, लेकिन उन्हें टीम की कमान नहीं मिली है, जिसकी वजह क्योंकि वह पिछले साल एक घटना में शामिल थे, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच से ठीक पहले वेलिंगटन में एक नाइटक्लब के बाहर एक बाउंसर ने उन्हें मुक्का मारा था. अब बेन स्टोक्स की इस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि स्टोक्स संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं.