'मैं खुद को खुशकिस्मत...' संन्यास के बाद बेन स्टोक्स का भावुक बयान, रूट, ब्रॉड और एंडरसन को लेकर कही बड़ी बात

Ben Stokes Retirement: इंग्लिश क्रिकेट के लिए एक युग का अंत हो गया है. दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपने करियर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल लिया है. गौर करने वाली बात यह है कि स्टोक्स ने इंग्लैंड-न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, जिससे पूरा क्रिकेट जगत और उनके प्रशंसक हैरान रह गए. स्टोक्स अपनी कप्तानी में आखिरी सीरीज नहीं जीत पाए. न्यूजीलैंड ने 2-1 से इंग्लिश टीम को परास्त कर दिया.
सीरीज के दूसरे टेस्ट में बाहर रहने के बाद स्टोक्स ने तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में वापसी की थी, लेकिन वह अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं रहे. मैच के बाद भावुक होते हुए स्टोक्स ने कहा कि वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने जो रूट, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन और एलिस्टेयर कुक जैसे महान खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ खेल देखा है. उन्होंने कहा कि एक गर्वित अंग्रेज के रूप में इन ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बनना उनके लिए एक यादगार सफर रहा है, जिसे वह हमेशा खुशी के साथ याद करेंगे.
बेन स्टोक्स ने अपने 15 साल के लंबे करियर में कई उपलब्धियां और रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के लिए कुल 122 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 14 शतकों और 37 अर्धशतकों की मदद से 7,273 रन बनाए. इसके अलावा 114 वनडे मैचों में 3,463 रन और 43 टी20 मैचों में 585 रन बनाए हैं. स्टोक्स को इंग्लैंड द्वारा तैयार किए गए अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और टीम को उनकी कमी बहुत खलेगी.
न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज हारने के बाद अब इंग्लैंड की टीम के लिए आगे का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बेन स्टोक्स जैसे प्रभावशाली खिलाड़ी और कप्तान के टीम में न होने से अब टीम में बड़े बदलाव होना निश्चित है. यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जगह कौन लेता है और टीम इस नए दौर में खुद को कैसे ढालती है.