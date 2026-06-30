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'मैं खुद को खुशकिस्मत...' संन्यास के बाद बेन स्टोक्स का भावुक बयान, रूट, ब्रॉड और एंडरसन को लेकर कही बड़ी बात

इंग्लिश क्रिकेट के लिए एक युग का अंत हो गया है. दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपने करियर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल लिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 30, 2026, 03:34 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:34 AM IST
'मैं खुद को खुशकिस्मत...' संन्यास के बाद बेन स्टोक्स का भावुक बयान, रूट, ब्रॉड और एंडरसन को लेकर कही बड़ी बात
Image Credit: इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने संन्यास ले लिया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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