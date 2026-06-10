Ben Stokes Controversy: खत्म होने वाला है बेन स्टोक्स का 15 साल का करियर? 4 विकल्प जो तय करेंगे इंग्लिश कप्तान का भविष्य

Ben Stokes Nightclub Brawl: इंग्लिश क्रिकेट के लिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स करियर में सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं. अब ऐसा लगा रहा है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी लेना पड़ सकता है. लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के कुछ ही घंटों बाद देर रात एक नाइट क्लब में हुए झगड़े ने टीम के जश्न को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है और इस ऑलराउंडर के खेलने के भविष्य को संकट में डाल दिया है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, टीम के कर्फ्यू को तोड़ने की आंतरिक जांच अब एक बड़े गतिरोध में बदल गई है. 35 वर्षीय कप्तान अब अंतरराष्ट्रीय मंच से हमेशा के लिए दूर जाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. वह अनुशासन की जांच और बोर्ड के कड़े रुख को देखते हुए खुद ही पद छोड़ने का मन बना सकते हैं.
इंग्लैंड कैंप के लिए यह समय बहुत खराब है, जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से मिली एशेज हार के दौरान ड्रेसिंग रूम के 'ड्रिंकिंग कल्चर' को लेकर कड़ी आलोचना झेल चुका है. टीम प्रबंधन ने इन मुद्दों को खत्म करने के लिए हाल ही में आधी रात के सख्त कर्फ्यू लागू किए थे, लेकिन इस ताजा घटना ने बोर्ड के धैर्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे इंग्लिश क्रिकेट के सामने अचानक नेतृत्व का शून्य पैदा होने का खतरा बढ़ गया है.
रिपोर्टों के अनुसार, यह विवाद सोमवार तड़के लंदन के किंग्स रोड स्थित 'रेक्स रूम्स' में शुरू हुआ. बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन टेस्ट जीत का जश्न मनाने के लिए टीम के निर्धारित आधी रात के कर्फ्यू के बाद भी बाहर रहे. वहां उनका सामना सरसेन्स क्लब के रग्बी खिलाड़ियों से हुआ. टोतोआ औवा नाम के रग्बी खिलाड़ी ने एटकिंसन पर मुक्का चलाने की कोशिश की, जो गलती से ईसीबी के सुरक्षा गार्ड को लगा और उसे टांके लगाने पड़े. हालांकि, लोगों का कहना है कि स्टोक्स और एटकिंसन हमलावर नहीं थे.
मामले में जांच जारी है और सबकी निगाहें ईसीबी पर हैं कि वह स्टोक्स के साथ क्या करेगा. ईसीबी उन्हें स्वेच्छा से कप्तान का पद छोड़ने का मौका दे सकता है या उन्हें पद से हटा भी सकता है. इसके अलावा स्टोक्स और एटकिंसन को निलंबित किया जा सकता है और दूसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा में देरी की जा सकती है. बोर्ड इस घटना के जरिए अनुशासन और टीम संस्कृति को लेकर एक कड़ा संदेश भेजना चाहता है.
भले ही कप्तानी छिनने की संभावना बनी हुई है, लेकिन बेन स्टोक्स के सामने शायद यही एकमात्र बड़ा फैसला न हो. इंग्लैंड के ऑलराउंडर के पास अभी ये विकल्प मौजूद हैं: