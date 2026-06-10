Ben Stokes Controversy: खत्म होने वाला है बेन स्टोक्स का 15 साल का करियर? 4 विकल्प जो तय करेंगे इंग्लिश कप्तान का भविष्य

Ben Stokes Nightclub Brawl: इंग्लिश क्रिकेट के लिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स करियर में सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं. अब ऐसा लगा रहा है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी लेना पड़ सकता है. लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के कुछ ही घंटों बाद देर रात एक नाइट क्लब में हुए झगड़े ने टीम के जश्न को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है और इस ऑलराउंडर के खेलने के भविष्य को संकट में डाल दिया है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, टीम के कर्फ्यू को तोड़ने की आंतरिक जांच अब एक बड़े गतिरोध में बदल गई है. 35 वर्षीय कप्तान अब अंतरराष्ट्रीय मंच से हमेशा के लिए दूर जाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. वह अनुशासन की जांच और बोर्ड के कड़े रुख को देखते हुए खुद ही पद छोड़ने का मन बना सकते हैं.