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Ben Stokes Controversy: खत्म होने वाला है बेन स्टोक्स का 15 साल का करियर? 4 विकल्प जो तय करेंगे इंग्लिश कप्तान का भविष्य

Ben Stokes Nightclub Brawl: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स नाइट क्लब विवाद को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं. इंग्लैंड कैंप के लिए यह समय बहुत खराब है, जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से मिली एशेज हार के दौरान ड्रेसिंग रूम के 'ड्रिंकिंग कल्चर' को लेकर कड़ी आलोचना झेल चुका है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:41 AM IST
Ben Stokes Controversy: खत्म होने वाला है बेन स्टोक्स का 15 साल का करियर? 4 विकल्प जो तय करेंगे इंग्लिश कप्तान का भविष्य
Image Credit: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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