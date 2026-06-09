लॉर्ड्स में जीत के जश्न के बीच शर्मिंदगी, आधी रात को नाइट क्लब में क्या हुआ? कप्तान स्टोक्स और एटकिंसन पर लटकी तलवार

Ben Stokes Gus Atkinson Nightclub Incident: इंग्लैंड क्रिकेट एक बार फिर मैदान के बाहर के विवादों की लहर की चपेट में है. यह विवाद कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन से जुड़ी देर रात की एक घटना के बाद शुरू हुआ है. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने पुष्टि की है कि उसने 'टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन' की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को सोमवार तड़के एक नाइट क्लब में देखा गया था. यह घटना लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की समाप्ति के तुरंत बाद हुई.
इस विवाद या हादसे का सटीक विवरण अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि मामले की निगरानी के लिए आधिकारिक तौर पर क्रिकेट रेगुलेटर को शामिल किया गया है. ईसीबी ने अपने बयान में कहा है कि वे वर्तमान में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले पुरुष टेस्ट के बाद टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच कर रहे हैं. बयान में आगे कहा गया कि बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन सोमवार तड़के एक नाइट क्लब में मौजूद थे जब एक घटना घटी. बोर्ड अभी और जानकारी जुटा रहा है, जिसके कारण दूसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा को रोक दिया गया है. बोर्ड यह तय करने में समय ले रहा है कि क्या उनके कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज को निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
'टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन' का मतलब यह नहीं है कि खिलाड़ियों ने कानून तोड़ा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ईसीबी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है. जांच में क्या सामने आता है, इसके आधार पर खिलाड़ियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसमें टीम के सख्त मिडनाइट कर्फ्यू नियमों को तोड़ना या किसी अनुचित सार्वजनिक विवाद में शामिल होना शामिल है. इंग्लैंड के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसका मैदान पर टीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा. दूसरा टेस्ट नजदीक होने के कारण, अनुशासन के मुद्दे पर एटकिंसन जैसे महत्वपूर्ण हथियार या अपने प्रेरक कप्तान स्टोक्स को खोना उनकी सीरीज की तैयारियों के लिए एक बड़ा आत्मघाती झटका होगा.
इस ताजा घटना ने इंग्लैंड के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, क्योंकि यह टीम अपने खिलाड़ियों को देर रात के विवादों और सुर्खियों से दूर रखने में लगातार संघर्ष करती रही है. वास्तव में पिछले एक साल में ब्रिटिश क्रिकेट इसी तरह के व्यवहार से परेशान रहा है:
वेलिंगटन की घटना: एशेज से ठीक पहले सफेद गेंद के कप्तान हैरी ब्रुक को न्यूजीलैंड के एक नाइट क्लब के बाउंसर ने मुक्का मार दिया था. बाद में पता चला कि वे अकेले नहीं थे. उनके साथ जैकब बेथेल और जोश टंग भी थे, जिसके कारण ईसीबी को टीम पर मिडनाइट कर्फ्यू लागू करना पड़ा था.
नूसा (Noosa) विवाद: ऑस्ट्रेलिया में एशेज में 4-1 की करारी हार के दौरान टीम की बीच-बीच में समुद्र तटीय शहर नूसा में शराब पार्टियों और छुट्टियों के लिए भारी आलोचना हुई थी.
सोशल मीडिया का असर: उस यात्रा के ठीक बाद एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया था जिसमें बेन डकेट नशे में धुत दिख रहे थे, जिससे प्रबंध निदेशक रॉब की को टीम की आदतों की आंतरिक समीक्षा शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा था.
बेन स्टोक्स के लिए, यह नाइट क्लब जांच 'देजा वू' (अतीत की याद) का एक गहरा असहज अहसास कराती है. यह करिश्माई ऑलराउंडर 25 सितंबर 2017 की तड़के वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे जीत के तुरंत बाद ब्रिस्टल के म्बारगो नाइट क्लब के बाहर सड़क पर हुई लड़ाई के बाद गिरफ्तार किया गया था. उस घटना के कारण उन्हें 2017-18 के एशेज दौरे से बाहर होना पड़ा था. हालांकि, बाद में उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया था. अब इस नई जांच ने एक बार फिर इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के रूप में उनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है.