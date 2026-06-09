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लॉर्ड्स में जीत के जश्न के बीच शर्मिंदगी, आधी रात को नाइट क्लब में क्या हुआ? कप्तान स्टोक्स और एटकिंसन पर लटकी तलवार

Ben Stokes Nightclub Incident: इंग्लैंड क्रिकेट टीम एक बार फिर विवादों में है. कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के नाइट क्लब जाने के बाद ECB ने उन पर प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में जांच शुरू कर दी है. क्या स्टोक्स की कप्तानी और करियर पर फिर संकट मंडरा रहा है?

Written ByRohit Raj
Published: Jun 09, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:47 AM IST
लॉर्ड्स में जीत के जश्न के बीच शर्मिंदगी, आधी रात को नाइट क्लब में क्या हुआ? कप्तान स्टोक्स और एटकिंसन पर लटकी तलवार
Image Credit: बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन नाइटक्लब विवाद में फंस गए.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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