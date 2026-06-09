लॉर्ड्स में जीत के जश्न के बीच शर्मिंदगी, आधी रात को नाइट क्लब में क्या हुआ? कप्तान स्टोक्स और एटकिंसन पर लटकी तलवार

इस विवाद या हादसे का सटीक विवरण अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि मामले की निगरानी के लिए आधिकारिक तौर पर क्रिकेट रेगुलेटर को शामिल किया गया है. ईसीबी ने अपने बयान में कहा है कि वे वर्तमान में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले पुरुष टेस्ट के बाद टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच कर रहे हैं. बयान में आगे कहा गया कि बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन सोमवार तड़के एक नाइट क्लब में मौजूद थे जब एक घटना घटी. बोर्ड अभी और जानकारी जुटा रहा है, जिसके कारण दूसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा को रोक दिया गया है. बोर्ड यह तय करने में समय ले रहा है कि क्या उनके कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज को निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.