ENG vs NZ Test: बेन स्टोक्स ने इस धांसू कीर्तिमान से हिलाई रिकॉर्ड बुक, कर दिखाया दिग्गज Kallis जैसा कमाल

Ben Stokes 7000 Runs and 250 Wickets in Test: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर इतिहास रच दिया है. दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऐसा जादुई स्पेल डाला, जिसने न सिर्फ कीवी टीम को झटके पर झटके दिए, बल्कि टेस्ट क्रिकेट की 150 साल से ज्यादा पुरानी रिकॉर्डबुक को भी हिलाकर रख दिया.
बेन स्टोक्स अब टेस्ट क्रिकेट इतिहास के महज दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 7000 से ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ 250 टेस्ट विकेट भी चटकाए हैं. इससे पहले क्रिकेट जगत में यह अविश्वसनीय कारनामा सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के महानतम ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ही कर सके थे.
जैक्स कैलिस को क्रिकेट इतिहास का सबसे सफल ऑलराउंडर माना जाता है, जिनके आंकड़े आज भी किसी अजूबे से कम नहीं हैं. कैलिस टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, जो रूट और रिकी पोंटिंग के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं. उन्होंने 1995 से 2013 के बीच 166 टेस्ट मैचों में 55.37 की बेमिसाल औसत से 13,289 रन बनाए, जिसमें 45 शतक और 58 अर्धशतक शामिल थे. वहीं, अपनी तेज गेंदबाजी से उन्होंने 292 शिकार भी किए थे.
अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी कैलिस के इसी ऐतिहासिक किले में सेंध लगा दी है. स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए अब तक 122 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने बल्ले से 34.58 की औसत से 7,228 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में उन्होंने गेंदबाजी में अपने 250 विकेट भी पूरे कर लिए हैं.
दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान जब इंग्लैंड को विकेट की सख्त जरूरत थी, तब कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद मोर्चा संभाला. दूसरे दिन के सुबह के सत्र में उन्होंने बेहद आक्रामक और हैरान कर देने वाला स्पेल डाला. उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि 4 विकेट निकाले. स्टोक्स ने विलियम ओ'रूर्के, डेरिल मिशेल और मिशेल सेंटनर का शिकार किया. इससे पहले वह टॉम लैथम को आउट कर चुके थे.
मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 438 रन बनाए हैं. कीवी टीम के लिए पहले विकेट के लिए डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम के बीच 317 रनों की साझेदारी हुई थी, लेकिन जैसे ही ओपनिंग जोड़ी वापस लौटी, फिर विकेट जल्दी-जल्दी गिरे. बेन स्टोक्स ने 4 विकेट के स्पेल के दम पर कीवियों को 500 रनों का आंकड़ा नहीं छूने दिया. पूरी टीम 438 रनों पर सिमट गई. स्टोक्स के अलावा जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर को 2-2 विकेट मिले.