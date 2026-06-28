एक कैच ने इंग्लैंड टीम में डाली फूट... गुस्साए बेन स्टोक्स ने मैदान पर खोया आपा, आर्चर की लगी क्लास

इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर है. इस मैच के दौरान मैदान पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल वीडियो में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लाइव मैच में अपने ही साथी खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर पर भड़कते हुए नजर आए. यह वाकया न्यूज़ीलैंड की पहली पारी के 114वें ओवर का है, जब स्पिनर शोएब बशीर ने अपनी एक शानदार डिलीवरी पर नाथन स्मिथ का विकेट लिया.