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एक कैच ने इंग्लैंड टीम में डाली फूट... गुस्साए बेन स्टोक्स ने मैदान पर खोया आपा, आर्चर की लगी क्लास

इंग्लैंड की टीम इन दिनों विवादों के चलते चर्चा में बनी हुई है. क्लब कांड के चर्चे थमे ही थे, कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट नया मामला सामने आया. एक कैच ने इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों के बीच फूट डाल दी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 28, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:49 AM IST
एक कैच ने इंग्लैंड टीम में डाली फूट... गुस्साए बेन स्टोक्स ने मैदान पर खोया आपा, आर्चर की लगी क्लास
Image Credit: England TeamSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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