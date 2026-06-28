एक कैच ने इंग्लैंड टीम में डाली फूट... गुस्साए बेन स्टोक्स ने मैदान पर खोया आपा, आर्चर की लगी क्लास

इंग्लैंड की टीम इन दिनों विवादों के चलते चर्चा में बनी हुई है. क्लब कांड के चर्चे थमे ही थे, कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट नया मामला सामने आया. एक कैच ने इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों के बीच फूट डाल दी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इस फूट का अंदाजा लगाया जा सकता है. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का माथा लाइव मैच में ठनक गया. उन्होंने सरेआम अपनी टीम के स्टार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की क्लास लगा दी.
इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर है. इस मैच के दौरान मैदान पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल वीडियो में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लाइव मैच में अपने ही साथी खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर पर भड़कते हुए नजर आए. यह वाकया न्यूज़ीलैंड की पहली पारी के 114वें ओवर का है, जब स्पिनर शोएब बशीर ने अपनी एक शानदार डिलीवरी पर नाथन स्मिथ का विकेट लिया.
शोएब बशीर के विकेट का जश्न पूरी टीम मना रही थी, कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले सेलीब्रेट किया फिर भीड़ से अलग हुए. उन्होंने दूर खड़े जोफ्रा आर्चर को गुस्से में बुलाया क्योंकि वह ये विकेट सेलीब्रेट नहीं कर रहे थे. कप्तान स्टोक्स ने उनके रवैये को भांप लिया. बीच मैदान पर ही आर्चर को टोका और पूरी टीम के साथ आकर जश्न मनाने के लिए कहा.
सोशल मीडिया पर फैंस ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया, सभी ने कयास लगाए कि आर्चर अपने विकेट के चलते नाराज थे जो उन्हें नहीं मिला. आर्चर ने अपने ओवर में टॉम ब्लंडेल को फंसाया था, लेकिन शोएब बशीर एक आसान कैच नहीं लपक पाए. फैंस ने अंदाजा लगाया कि यही वजह थी कि आर्चर उनके साथ जश्न मनाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे.
बात करें मुकाबले की तो मैच की बात करें तो न्यूज़ीलैंड ने पहली पारी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 438 रन बनाए. कीवी टीम के लिए ओपनर टॉम लैथम (151) और डेवोन कॉनवे (157) ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 317 रनों की साझेदारी की. जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 354 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे न्यूजीलैंड को पहली पारी के आधार पर अच्छी 200+ रन की बढ़त मिल गई है