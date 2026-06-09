'नाइटक्लब कांड' के बाद संन्यास... बेन स्टोक्स पर चौंकाने वाला अपडेट, जानें क्या है पूरा मामला?

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत हुए 2 दिन ही बीते हैं, लेकिन जीत-हार से ज्यादा चर्चे 'नाइटक्लब कांड' के हैं. जीत का जश्न मनाने नाइटक्लब पहुंचे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बड़े जंजाल में फंस चुके हैं. अब खबर है कि इस कांड के बाद वह कप्तानी छोड़ेंगे और साथ ही संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं. वहीं, दूसरी तरफ इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) जांच में जुटा हुआ है. यह घटना इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर 115 रन की जीत के कुछ ही घंटो बाद हुई थी.
नाइटक्लब में इंग्लिश कप्तान स्टोक्स और उनके साथी एटकिंसन थे. रिपोर्ट के मुताबिक गस एटकिंसन और सरेसेंस रग्बी क्लब के एक एकेडमी खिलाड़ी के बीच हुई बहस से हुई थी, जो बाद में बढ़ गई. सरेसेंस रग्बी क्लब ने पुष्टि की है कि उनका एक एकेडमी खिलाड़ी रविवार रात हुई इस घटना में शामिल था. फिलहाल स्टोक्स या एटकिंसन के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की गई है, रिपोर्ट में बताया गया कि इससे पहली ही स्टोक्स संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.
talkSPORT पर बात करते हुए, 'द क्रिकेटर' के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट जॉर्ज डोबेल ने कहा, "मुझे जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है, उससे डर है कि स्टोक्स पहले ही कोई कदम उठा लेंगे. अफसोस की बात है कि मुझे सुनने में आ रहा है कि वह पद छोड़ देंगे और शायद संन्यास भी ले लेंगे. मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद होगा और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं करेंगे. मुझे उम्मीद है कि वह डटे रहेंगे और अपनी बात पर कायम रहेंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स ऐसे ही हैं जिन्हें हम जानते हैं."
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ECB ने सोमवार को पुष्टि की कि न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड की जीत का जश्न मनाते समय स्टोक्स और एटकिंसन एक घटना में शामिल थे. ECB के बयान में कहा गया, "सोमवार तड़के बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन एक नाइटक्लब में मौजूद थे, तभी एक घटना हुई. हम अभी और जानकारी जुटा रहे हैं और दूसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा सही समय पर की जाएगी."