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'नाइटक्लब कांड' के बाद संन्यास... बेन स्टोक्स पर चौंकाने वाला अपडेट, जानें क्या है पूरा मामला?

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत हुए 2 दिन ही बीते हैं, लेकिन जीत-हार से ज्यादा चर्चे 'नाइटक्लब कांड' के हैं. जीत का जश्न मनाने नाइटक्लब पहुंचे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बड़े जंजाल में फंस चुके हैं. अब खबर है कि इस कांड के बाद वह कप्तानी छोड़ेंगे और साथ ही संन्यास का ऐलान भी कर देंगे.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 09, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:35 PM IST
'नाइटक्लब कांड' के बाद संन्यास... बेन स्टोक्स पर चौंकाने वाला अपडेट, जानें क्या है पूरा मामला?
Image Credit: Ben Stokes

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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