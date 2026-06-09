'नाइटक्लब कांड' के बाद संन्यास... बेन स्टोक्स पर चौंकाने वाला अपडेट, जानें क्या है पूरा मामला?

talkSPORT पर बात करते हुए, 'द क्रिकेटर' के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट जॉर्ज डोबेल ने कहा, "मुझे जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है, उससे डर है कि स्टोक्स पहले ही कोई कदम उठा लेंगे. अफसोस की बात है कि मुझे सुनने में आ रहा है कि वह पद छोड़ देंगे और शायद संन्यास भी ले लेंगे. मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद होगा और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं करेंगे. मुझे उम्मीद है कि वह डटे रहेंगे और अपनी बात पर कायम रहेंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स ऐसे ही हैं जिन्हें हम जानते हैं."