Advertisement
trendingNow13013552
Hindi Newsक्रिकेट

AUS vs ENG: संन्यास की उम्र में छाए बेन स्टोक्स, पंजा खोलकर खास लिस्ट में मारी एंट्री, सिर्फ 5 कप्तान कर पाए ये कारनामा

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के पहले ही टेस्ट के पहला दिन ही रोमांचक साबित हुआ. पूरे दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. बात चाहे इंग्लैंड की हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की. दोनों टीमों की तरफ से गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के नाक में दम किया. पहले स्टार्क की तरफ से रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन देखने को मिला फिर बेन स्टोक्स ने गेंद की धार दिखाई.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ben Stokes
Ben Stokes

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के पहले ही टेस्ट के पहला दिन ही रोमांचक साबित हुआ. पूरे दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. बात चाहे इंग्लैंड की हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की. दोनों टीमों की तरफ से गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के नाक में दम किया. पहले स्टार्क की तरफ से रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन देखने को मिला फिर बेन स्टोक्स ने गेंद की धार दिखाई. 34 साल के स्टोक्स ने वो कारनामा कर दिखाया जो इंग्लैंड के 4 कप्तान ही कर पाए थे. 

पहले दिन गिरे 19 विकेट

पर्थ टेस्ट में पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे जो एशेज के 100 साल के इतिहास में ओपनिंग डे के सबसे ज्यादा विकेट हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद इंग्लैंड की टीम 172 रन पर आउट हो गई, जिसमें हैरी ब्रूक ने 52 रन और ओली पोप ने 46 रन का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 58 रन देकर 7 विकेट लेकर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया की हालत नाजुक

172 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की हालत भी नाजुक नजर आई. ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स तक 9 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं और वह इंग्लैंड से 49 रन पीछे था. नाथन लायन (3) उनके इस परफॉर्मेंस ने उन्हें इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों जॉर्ज एलन, जॉन विलियम डगलस, फ्रेडरिक ब्राउन और रॉबर्ट विलिस के साथ एक एलीट ग्रुप में ला खड़ा किया है. इंग्लिश बॉलिंग अटैक को जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्से का ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, जिन्होंने दो-दो विकेट लिए.

ये भी पढे़ं.. 100 साल के इतिहास ने ली करवट... 19 विकेट से दहशत में बल्लेबाज, पर्थ में मचा हाहाकार

कप्तान ने बनाया रिकॉर्ड

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन छह ओवर में 23 रन देकर पांच विकेट लिए. स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पांचवें इंग्लिश कप्तान बन गए. उनसे पहले जॉर्ज एलन, जॉन विलियम डगलस, फ्रेडरिक ब्राउन और रॉबर्ट विलिस जैसे कप्तान ये कारनामा कर चुके हैं. पर्थ टेस्ट का रिजल्ट तीन दिन में देखने को मिल सकता है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ben Stokes

Trending news

कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
Delhi blast
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
Tejas Plane Crash News
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
DND flyway
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
BMC elections
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
Oath Taking In India
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग