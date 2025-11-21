AUS vs ENG: संन्यास की उम्र में छाए बेन स्टोक्स, पंजा खोलकर खास लिस्ट में मारी एंट्री, सिर्फ 5 कप्तान कर पाए ये कारनामा

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के पहले ही टेस्ट के पहला दिन ही रोमांचक साबित हुआ. पूरे दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. बात चाहे इंग्लैंड की हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की. दोनों टीमों की तरफ से गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के नाक में दम किया. पहले स्टार्क की तरफ से रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन देखने को मिला फिर बेन स्टोक्स ने गेंद की धार दिखाई. 34 साल के स्टोक्स ने वो कारनामा कर दिखाया जो इंग्लैंड के 4 कप्तान ही कर पाए थे.

पहले दिन गिरे 19 विकेट

पर्थ टेस्ट में पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे जो एशेज के 100 साल के इतिहास में ओपनिंग डे के सबसे ज्यादा विकेट हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद इंग्लैंड की टीम 172 रन पर आउट हो गई, जिसमें हैरी ब्रूक ने 52 रन और ओली पोप ने 46 रन का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 58 रन देकर 7 विकेट लेकर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया की हालत नाजुक

172 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की हालत भी नाजुक नजर आई. ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स तक 9 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं और वह इंग्लैंड से 49 रन पीछे था. नाथन लायन (3) उनके इस परफॉर्मेंस ने उन्हें इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों जॉर्ज एलन, जॉन विलियम डगलस, फ्रेडरिक ब्राउन और रॉबर्ट विलिस के साथ एक एलीट ग्रुप में ला खड़ा किया है. इंग्लिश बॉलिंग अटैक को जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्से का ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, जिन्होंने दो-दो विकेट लिए.

ये भी पढे़ं.. 100 साल के इतिहास ने ली करवट... 19 विकेट से दहशत में बल्लेबाज, पर्थ में मचा हाहाकार

कप्तान ने बनाया रिकॉर्ड

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन छह ओवर में 23 रन देकर पांच विकेट लिए. स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पांचवें इंग्लिश कप्तान बन गए. उनसे पहले जॉर्ज एलन, जॉन विलियम डगलस, फ्रेडरिक ब्राउन और रॉबर्ट विलिस जैसे कप्तान ये कारनामा कर चुके हैं. पर्थ टेस्ट का रिजल्ट तीन दिन में देखने को मिल सकता है.