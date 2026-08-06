बेन स्टोक्स या विराट कोहली... टेस्ट क्रिकेट को बदलने में दोनों का अहम योगदान, कौन बेहतर कप्तान?

विराट कोहली और बेन स्टोक्स को हाल के समय के सबसे प्रेरणादायक लीडर्स में से दो माना जाता है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को तब संभाला और आगे बढ़ाया, जब यह फॉर्मेट सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था. हालांकि, अब ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपनी-अपनी शानदार विरासत के साथ टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हारने के बाद कोहली ने भारत की टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी. वहीं दूसरी तरफ, जून 2026 में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 2-1 से सीरीज हारने के बाद स्टोक्स ने न सिर्फ कप्तानी छोड़ी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया.
टेस्ट क्रिकेट में अपनी-अपनी टीमों की कप्तानी करने के मामले में कोहली और स्टोक्स में कई समानताएं थीं. क्रिकेट की भाषा में कहें तो दोनों पहले खुद प्रदर्शन करने पर भरोसा रखते थे और फिर टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते थे (Captain Leading From The Front).कोहली और स्टोक्स को मैदान पर आक्रामक बने रहना और सबका ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद था.
फैंस के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि टेस्ट क्रिकेट को बदलने और रोचक बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले दोनों कप्तानों में से किसका रिकॉर्ड बेहतर रहा. तो आइए देखते हैं कि टेस्ट की कप्तानी में विराट कोहली और बेन स्टोक्स में से कौन आगे है.
|कप्तानी के आंकड़े
|विराट कोहली
|बेन स्टोक्स
|कुल टेस्ट मैच (कप्तान के रूप में)
|68
|44
|जीत
|40
|24
|हार
|17
|18
|ड्रॉ
|11
|2
|जीत का प्रतिशत
|58.82%
|54.54%
विराट कोहली:
बेन स्टोक्स: