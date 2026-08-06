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बेन स्टोक्स या विराट कोहली... टेस्ट क्रिकेट को बदलने में दोनों का अहम योगदान, कौन बेहतर कप्तान?

टेस्ट क्रिकेट को बदलने में विराट कोहली और बेन स्टोक्स, दोनों का अहम योगदान रहा है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को तब संभाला और आगे बढ़ाया, जब यह फॉर्मेट सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था. स्टोक्स और कोहली का कप्तानी करने का स्टाइल भी एक जैसा था. आइए जानते हैं कि दोनों में से बेहतर टेस्ट कप्तानी का रिकॉर्ड किसका है..

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 06, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:25 AM IST
बेन स्टोक्स या विराट कोहली... टेस्ट क्रिकेट को बदलने में दोनों का अहम योगदान, कौन बेहतर कप्तान?
Image Credit: बेन स्टोक्स या विराट कोहली... टेस्ट का बेहतर कप्तान कौन? (BCCI/ANI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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