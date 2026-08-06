बेन स्टोक्स या विराट कोहली... टेस्ट क्रिकेट को बदलने में दोनों का अहम योगदान, कौन बेहतर कप्तान?

विराट कोहली और बेन स्टोक्स को हाल के समय के सबसे प्रेरणादायक लीडर्स में से दो माना जाता है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को तब संभाला और आगे बढ़ाया, जब यह फॉर्मेट सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था. हालांकि, अब ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपनी-अपनी शानदार विरासत के साथ टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हारने के बाद कोहली ने भारत की टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी. वहीं दूसरी तरफ, जून 2026 में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 2-1 से सीरीज हारने के बाद स्टोक्स ने न सिर्फ कप्तानी छोड़ी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया.