रिटायरमेंट VIDEO पर बवाल...बेन स्टोक्स ने 2 शब्दों से छेड़ दी नई बहस, ICC ने ECB को भेजा नोटिस

Ben Stokes reacted to retirement video controversy: इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका खेल नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम का एक विवादित वीडियो है, जिस पर बवाल मच गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टोक्स के संन्यास के ऐलान वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जिस पर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कड़ा ऐतराज जताया है. इस बवाल के बीच बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ दो शब्दों का ऐसा पोस्ट लिखा है, जिसने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है.
बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ दो शब्द "Sack him" (उसे बर्खास्त करो) लिखे हैं. उनका यह छोटा सा जवाब तेजी से वायरल हो गया है. फैंस उनके इस पोस्ट को आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) के खिलाफ एक बड़े तीखे कटाक्ष के रूप में देख रहे हैं. फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या स्टोक्स का संन्यास वाकई उनका निजी फैसला था या बोर्ड के अंदरूनी तनाव का नतीजा था.
अब सवाल यह है कि आखिर संन्यास वाले वीडियो पर बवाल खड़ा क्यों हुआ? दरअसल, नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान बेन स्टोक्स ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला ले लिया था. इसके तुरंत बाद ECB ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें स्टोक्स ड्रेसिंग रूम के अंदर साथी खिलाड़ियों को अपने संन्यास की खबर दे रहे थे. सबसे बड़ी गड़बड़ी यह हुई कि ECB ने इस भावुक वीडियो को टेस्ट मैच खत्म होने से पहले ही इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया. जिस पर ICC ने कड़ा ऐतराज जताया है.
ICC के 'प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया' (PMOA) नियमों के मुताबिक मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम के भीतर खिलाड़ियों की गतिविधियों को लेकर बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं. इन नियमों के तहत लाइव मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में रिकॉर्ड किए गए किसी भी वीडियो में ऑडियो (आवाज) नहीं होना चाहिए. साथ ही, ऐसे किसी भी फुटेज को मैच पूरी तरह समाप्त होने से पहले सोशल मीडिया या कहीं भी जारी करने की सख्त मनाही है.
PMOA नियमों के आर्टिकल 2.2.11 के अनुसार, कोई भी टीम ड्रेसिंग रूम के भीतर वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई उपकरण या कैमरा नहीं लगा सकती है. ECB ने न सिर्फ ड्रेसिंग रूम के अंदर स्टोक्स का ऑडियो रिकॉर्ड किया, बल्कि उसे मैच के बीच में ही फैंस के लिए इंटरनेट पर शेयर भी कर दिया. इसी गंभीर लापरवाही को लेकर ICC ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) को एक आधिकारिक पत्र भेजकर जवाब तलब किया है.
35 साल के बेन स्टोक्स ने 28 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट, जो नॉटिंघम में हुआ था, उसके चौथे दिन दोपहर 3:25 बजे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. स्टोक्स और उनके मैनेजर नील फेयरब्रदर ने मिलकर इस संन्यास की पूरी प्लानिंग काफी पहले ही तैयार कर ली थी. चलते मैच के बीच में इस तरह अचानक संन्यास का एलान होने और फिर ड्रेसिंग रूम का वीडियो लीक होने से अब ECB पर सवाल खड़े हो रहे हैं.