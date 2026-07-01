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Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स के संन्यास की इनसाइड स्टोरी, कोच मैकुलम को सबसे आखिरी में क्यों मिली खबर?

Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर दुनिया को चौंका दिया है. मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम को इस फैसले की भनक सबसे आखिर में लगी. क्या स्टोक्स एशेज में वापसी करेंगे या हैरी ब्रुक संभालेंगे कमान? जानिए कोच और कप्तान के बीच हुई उस आखिरी बातचीत का पूरा सच.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 01, 2026, 03:17 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:17 AM IST
Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स के संन्यास की इनसाइड स्टोरी, कोच मैकुलम को सबसे आखिरी में क्यों मिली खबर?
Image Credit: बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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