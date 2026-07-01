Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स के संन्यास की इनसाइड स्टोरी, कोच मैकुलम को सबसे आखिरी में क्यों मिली खबर?

Ben Stokes Retirement: इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट को नई परिभाषा देने वाली ऐतिहासिक साझेदारी का अचानक और खामोश अंत हो गया है. इसने मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम को पूरी तरह से हैरान कर दिया. रिपोर्टों के अनुसार, बेन स्टोक्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय संन्यास की जानकारी अपने कोच को सबसे अंत में देने का फैसला किया. जहां स्टोक्स ने शनिवार रात को ही अपने उप-कप्तान हैरी ब्रुक और अपने करीबी दोस्त व पूर्व कप्तान जो रूट को पहले ही बता दिया था. वहीं मैकुलम को इस पूरी योजना से बाहर रखा गया. कोच को इस बारे में रविवार सुबह पता चला, जो पूरी टीम को खबर मिलने से महज कुछ मिनट पहले की बात थी.
मैकुलम ने अपने करिश्माई कप्तान को फैसला बदलने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक संक्षिप्त बातचीत के बाद स्टोक्स ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया. स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी टेस्ट के बीच में ही संन्यास की घोषणा कर क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया. यह फैसला उन घटनाओं के कुछ ही हफ्तों बाद आया जब एक नाइट क्लब में रात बिताने और अनुशासनात्मक दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था. हालांकि, सीरीज के फाइनल मैच में उन्होंने वापसी की और टीम का नेतृत्व किया.
मैकुलम ने उस तनावपूर्ण रविवार सुबह का विवरण देते हुए बताया कि उन्हें लगा था कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है. मैकुलम के अनुसार, ''मैदान पर पहुँचते ही स्टोक्स ने मुझे पकड़ा और कहा: 'बाज, मेरा हो गया (I'm done).'' मैकुलम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, लेकिन स्टोक्स ने स्पष्ट कर दिया कि वे पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं और अब कोई बातचीत संभव नहीं है.
कोच को सबसे आखिर में खबर मिलने के तरीके ने दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की अटकलों को हवा दी है, लेकिन स्टोक्स ने टीम के भविष्य के प्रशासनिक फैसलों से खुद को दूर कर लिया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या मैकुलम और रॉब की को उनके बाद भी अपने पदों पर बने रहना चाहिए, तो 35 वर्षीय स्टोक्स ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया. उन्होंने केवल इतना कहा कि उनके और मैकुलम के बीच साढ़े चार साल के कार्य संबंध बेहतरीन रहे हैं और उन्होंने कई उतार-चढ़ाव साथ देखे हैं.
चूंकि स्टोक्स का इरादा काउंटी चैंपियनशिप और वैश्विक टी20 लीग जैसे घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखने का है, इसलिए उनकी अंतरराष्ट्रीय वापसी की अटकलें अभी से शुरू हो गई हैं. पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि स्टोक्स को अगले साल होने वाली घरेलू एशेज सीरीज के लिए वापसी के लिए मनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपना फैसला बदला था. हालांकि, स्टोक्स ने बीबीसी से कहा कि यह विदाई अंतिम है और वे अपने इस फैसले से बेहद खुश और संतुष्ट हैं.