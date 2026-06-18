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इंग्लैंड टीम से निकाले गए Ben Stokes का बड़ा फैसला; अब इस टीम के लिए मचाएंगे धमाल, स्क्वाड में मिली जगह

Ben Stokes Returns to County Cricket Durham: बेन स्टोक्स को लेकर बड़ी खबर है. इंग्लैंड टीम से निकाले जाने के बाद यह दिग्गज मैदान पर उतरने वाला है. उन्हें काउंटी चैंपियनशिप की टीम डरहम ने अपने स्क्वाड में जगह दी है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 18, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:13 PM IST
इंग्लैंड टीम से निकाले गए Ben Stokes का बड़ा फैसला; अब इस टीम के लिए मचाएंगे धमाल, स्क्वाड में मिली जगह
Image Credit: Ben Stokes returns to county cricket for Durham (फोटो क्रेडिट ECB)

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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