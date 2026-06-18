Ben Stokes Returns to County Cricket Durham: नाइट क्लब में शराब के नशे में मारपीट करने के आरोप में इंग्लैंड की टेस्ट टीम से बाहर किए गए स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) की कार्रवाई झेल रहे स्टोक्स अब एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, स्टोक्स की यह वापसी इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में नहीं, बल्कि घरेलू काउंटी क्रिकेट में होने जा रही है.
काउंटी चैंपियनशिप (County Championship) में डरहम (Durham) की टीम ने अपने अगले मुकाबले के लिए घोषित की गई 15 सदस्यीय टीम में बेन स्टोक्स को शामिल किया है. डरहम को शुक्रवार से नॉर्थम्पटनशर (Northamptonshire) के खिलाफ मुकाबला खेलना है. स्टोक्स के साथ-साथ इस विवाद में शामिल रहे तेज गेंदबाज गस एटकिंसन (Gus Atkinson) को भी काउंटी क्रिकेट खेलने की हरी झंडी मिल गई है. वह सरे (Surrey) की तरफ से ग्लेमॉर्गन के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे.
यह पूरा विवाद इसी महीने तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड पर शानदार जीत दर्ज की थी. जीत के जश्न के नशे में चूर कप्तान बेन स्टोक्स ने टीम का कर्फ्यू नियम तोड़ा और लंदन के एक नाइट क्लब पहुंच गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, वहां शराब पीने के बाद स्टोक्स और गस एटकिंसन की एक रग्बी खिलाड़ी के साथ जबरदस्त मारपीट हो गई थी.
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ईसीबी (ECB) ने सख्त रुख अपनाते हुए स्टोक्स को ओवल टेस्ट (Oval Test) की टीम से तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया था. फिलहाल इस मामले की अनुशासनात्मक जांच चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टोक्स का इंग्लैंड करियर अब खतरे में है. उनकी गैरमौजूदगी में अनुभवी बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं.
बेन स्टोक्स का विवादों से पुराना नाता रहा है. इंग्लैंड को कई ऐतिहासिक मैच जिताने वाले बेन स्टोक्स अपने करियर की शुरुआत से ही अनुशासनहीनता और शराब पीने के नियमों को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं. सबसे पहले साल 2011 में डरहम में ही शराब पीने के बाद वह पुलिसकर्मियों से उलझ गए थे, जिसके बाद उन्हें सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया था.
साल 2013: इंग्लैंड लायंस के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने शराब पीकर टीम का कर्फ्यू टाइम तोड़ा, जिसके बाद उन्हें बीच दौरे से ही वापस घर भेज दिया गया था.
साल 2014: वेस्टइंडीज दौरे पर एक मैच के दौरान आउट होने के बाद उन्होंने गुस्से में ड्रेसिंग रूम के लॉकर में जोरदार मुक्का मार दिया था. हाथ की हड्डी टूटने (फ्रैक्चर) के कारण वह 2014 के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे.
साल 2017 (ब्रिस्टल कांड): ब्रिस्टल के एक नाइट क्लब के बाहर उन्होंने शराब के नशे में दो लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी. इस मामले के बाद उन पर करीब 30 हजार पाउंड का जुर्माना और 8 मैचों का कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था.
कॉलिन एकरमैन, केसी एल्ड्रिज, डेविड बेडिंगहम, ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लीस, बेन मैकिनी, जेम्स मिंटो, डुआने ओलिवियर, कैलम पार्किंसन, मैथ्यू पॉट्स, बेन रेन, विल रोड्स, ल्यूक रॉबिन्सन, ओली रॉबिन्सन और बेन स्टोक्स.