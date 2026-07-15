संन्यास के बाद मैदान पर लौट रहा है यह धाकड़ ऑलराउंडर, 12 साल बाद खेलेगा वनडे मैच

Ben Stokes Domestic Cricket Return: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार बेन स्टोक्स एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान संन्यास लेने वाला यह दिग्गज एक बार फिर मैदान पर चौके-छक्के बरसाने के लिए पूरी तरह तैयार है. 35 साल के स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, बल्कि अब घरेलू क्रिकेट में दिखेंगे.
बेन स्टोक्स वन-डे कप (One-Day Cup 2027) के ओपनिंग राउंड में काउंटी टीम डरहम की तरफ से डर्बीशायर के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. स्टोक्स के करियर में यह एक बेहद खास पल होगा, क्योंकि वह पूरे 12 साल बाद डरहम के लिए कोई घरेलू 50 ओवर (वनडे) का मुकाबला खेलने जा रहे हैं.
स्टोक्स ने डरहम के लिए अपना आखिरी 50 ओवर का मैच साल 2014 के वन-डे कप फाइनल में वार्विकशायर के खिलाफ खेला था, जिसमें डरहम चैंपियन बनी थी. उसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 23 साल के युवा स्टोक्स ने नॉटिंघमशायर के खिलाफ 164 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. इसके बाद साल 2017 में उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम कैंटरबरी के लिए एक घरेलू वनडे मैच खेला था, लेकिन डरहम की जर्सी में वह पूरे 12 साल बाद इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं.
बेन स्टोक्स ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. घरेलू क्रिकेट में वापसी पर बेन स्टोक्स ने बड़ी बात भी कही है.
बेन स्टोक्स ने कहा, 'जब मैं (चोट/विवाद के कारण) न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नहीं खेल रहा था, तब डरहम वापस आकर मुझे इस खेल के लिए एक नया जीवन और नया नजरिया मिला. हालांकि, मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह पुराना अहसास वापस नहीं पा पा रहा था. मैं अपने जीवन के अगले हिस्से को लेकर बेहद उत्साहित हूं. अपने बचपन के क्लब डरहम के लिए दोबारा खेलना मेरे लिए गर्व की बात है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने संन्यास का बिल्कुल सही फैसला लिया है.'
दिलचस्प बात यह है कि स्टोक्स की यह वापसी उसी दिन हो रही है, जिस दिन इंग्लैंड के बड़े टूर्नामेंट 'द हंड्रेड' के नए सीजन की शुरुआत हो रही है. इस बार 'द हंड्रेड' की सभी 8 फ्रेंचाइजी को करीब £520 मिलियन (लगभग 5200 करोड़ रुपये) में निवेशकों को बेचा गया है, जिससे खिलाड़ियों की सैलरी में भारी इजाफा हुआ है. लेकिन बेन स्टोक्स ने इस मोटी रकम और प्लेयर ऑक्शन (नीलामी) से दूरी बना ली. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने से पहले ही यह तय कर लिया था कि वह इस सीजन में अपने घरेलू क्लब डरहम के लिए वन-डे कप और काउंटी चैंपियनशिप खेलेंगे.