Ben Stokes Apologises After Curfew Breach: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट 25 जून से शुरू होने वाला है. ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में होने वाले फाइनल की तरह इस टेस्ट के लिए नियमित कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन की प्लेइंग 11 में वापसी हो चुकी है. इन दोनों खिलाड़ियों को 'कर्फ्यू नियम' वाले विवाद के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर किया गया था. अब टीम में वापसी करते हुए बेन स्टोक्स ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए टीम के साथी खिलाड़ियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.
ट्रेंट ब्रिज में गुरुवार से शुरू होने वाले अंतिम टेस्ट से पहले जब स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए तो उन्होंने माफी मांगने वाली बात का खुलासा किया. उन्होंने इस विवाद पर अपनी बात रखी और कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले इंसान नहीं हैं. स्टोक्स ने कहा, 'एक कप्तान के रूप में यह सबसे पहली चीजों में से एक थी जो मुझे करनी थी. जब आप ऐसी स्थिति को देखते हैं, तो यह सिर्फ मुझे प्रभावित नहीं करती, इसने जो रूट (कार्यवाहक कप्तान), पूरी टीम और खेल के माहौल से बाहर के लोगों को भी प्रभावित किया. इसमें कोई शक नहीं है कि इसका असर उन युवा खिलाड़ियों पर भी पड़ा जो उस मैच में अपना डेब्यू कर रहे थे.'
बेन स्टोक्स ने सादगी दिखाते हुए कहा कि, 'आपको अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए पर्याप्त बड़ा और "मर्द" (Man Enough) होना पड़ता है. आपको हर उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर माफी मांगनी होती है, जो आपके इस फैसले से प्रभावित हुआ है. और मैंने बिल्कुल यही किया.'
पिछले हफ्ते डरहम काउंटी टीम के लिए खेलते हुए 95 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले स्टोक्स अब पूरी तरह फॉर्म और लय में हैं. उन्होंने साफ किया कि अब पुराना विवाद पीछे छूट चुका है और उनका पूरा ध्यान ट्रॉफी पर है. स्टोक्स ने कहा, 'अभी मेरा पूरा फोकस टीम और इस सीरीज पर है. हम तीन मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं. जो कुछ भी हुआ, उसे भूलकर यह हफ्ता इस टीम के लिए बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है.'
दरअसल, सीरीज का पहला टेस्ट जो लॉर्ड्स में खेला गया था, उसमें इंग्लैंड को शानदार जीत मिली थी. इस जीत का जश्न मनाने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन लंदन के एक नाइटक्लब में गए थे, लेकिन इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने ईसीबी (ECB) द्वारा तय किए गए 'आधी रात के कर्फ्यू' के नियम को तोड़ दिया. इंग्लैंड क्रिकेट प्रबंधन ने इस अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों खिलाड़ियों को द ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया था.
यह विवाद ऐसे समय पर आया जब माना जा रहा था कि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में एशेज के दौरान मिली 4-1 की हार और 'ड्रिंकिंग कंट्रोवर्सी' (शराब विवादों) के काले दौर से बाहर निकल चुकी है. हालांकि, अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि स्टोक्स और एटकिंसन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ आगे कोई कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और दोनों की टीम में वापसी हो चुकी है.
बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की गैरमौजूदगी इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में बेहद भारी पड़ी थी. जो रूट की कप्तानी और 3 नए डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के साथ उतरी ब्रिटिश टीम को न्यूजीलैंड ने द ओवल टेस्ट में 253 रनों के विशाल अंतर से रौंद दिया था. इस करारी हार के साथ ही कीवी टीम ने 3 मैचों की इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया. अब तीसरा टेस्ट एक फाइनल की तरह खेला जाएगा, जिस पर हर किसी की नजर रहने वाली है.