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Hindi Newsक्रिकेटबेन स्टोक्स का आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब, एक बार फिर भरी हुंकार, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लगाई आग

बेन स्टोक्स का आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब, एक बार फिर भरी हुंकार, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लगाई आग

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई ऐतिहासिक एशेज सीरीज में मिली करारी हार के बाद इंग्लिश कप्तान पर तरह-तरह के सवाल खड़े हो गए थे. अब अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 06:50 PM IST
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Image credit-X/Ben stokes
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इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में टीम के खराब प्रदर्शन, अपने भविष्य और कप्तानी को लेकर उठ रही आलोचनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. पिछली एशेज सीरीज में स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम और उनके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे.अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में स्टोक्स ने कहा कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी करना उनके लिए गर्व की बात है और वह इस जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लेते. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वे उनसे सीखकर आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे.स्टोक्स ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और ईसीबी के प्रबंध निदेशक रॉबर्ट की के साथ मिलकर इंग्लैंड टेस्ट टीम के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

कोच के साथ रिश्ता

एशेज 2025-26 में इंग्लिश टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उसके बाद टीम के कोच ब्रैंडन मैकुलम के साथ उनकी लड़ाई झगड़े की खबर लगातार सामने आ रही थी. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि बेन स्टोक्स जल्द ही कप्तानी छोड़ देंगे.  हालांकि, उन्होंने सभी तरह के दावे को खारिज करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि वह कोच मैकुलम के साथ काम करके काफी खुश हैं.  बता दें कि जून 2026 में इंग्लैंड की टीम को जून 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है. 

 

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3 महीने मुश्किल वाले

इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने फैंस के लिए लिखा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता. कई बार दिन काफी अच्छे होते हैं, तो कई बार समय आपको काफी कुछ सीखा कर जाता है. इसके अलावा  उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान होने पर खुद को सौभाग्यशाली भी माना और बताया कि वह इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते हैं. इसके अलावा उन्होंने बताया कैसे आखिरी के तीन महीने काफी मुश्किल भरे रहे हैं. फिर चाहे एशेज में टीम के प्रदर्शन की बात हो या फिर बतौर कप्तान उनके ऊपर उठ रहे सवाल हों. यह समय पूरी तरह से स्टोक्स के लिए संघर्षमय रहा है. 

जून का इंतजार

 मैंने अपने बारे में काफी कुछ सीखा है, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं प्रशंसकों से कहना चाहता हूं, वह यह है कि मुझे क्रिकेट से बेहद लगाव है. मुझे इस टीम के साथ खेलना बहुत पसंद है और इंग्लैंड का कप्तान होना मेरे लिए गर्व की बात है. इस भूमिका में मेरा काफी योगदान है और मुझे खुशी है कि मुझे यह जिम्मेदारी बैज और रॉब के साथ मिलकर निभाने का अवसर मिल रहा हैहम अपने सभी समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. हम जो भी करते हैं, उसके पीछे कई वजहें होती हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण अपने फैंस को खुशी और गर्व का एहसास कराना है. हम आगे भी इसी कोशिश में रहेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक अच्छे पल दे सकें.टेस्ट मैचों के इस सीजन की शुरुआत के लिए हम जून में आप सभी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

 

ये भी पढ़ें: IPL से ठीक पहले नीलाम हुई  राजस्थान रॉयल्स, बन गई  सबसे महंगी टीम, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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