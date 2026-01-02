Advertisement
trendingNow13061950
Hindi Newsक्रिकेटहार के बाद खतरे में मैकुलम की जॉब.. सपोर्ट में उतरे कप्तान स्टोक्स, कहा- मेरे मन में कोई शक नहीं...

हार के बाद खतरे में मैकुलम की जॉब.. सपोर्ट में उतरे कप्तान स्टोक्स, कहा- मेरे मन में कोई शक नहीं...

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड को एशेज सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद कोच ब्रेंडन मैकुलम की नौकरी खतरे में आ गई थी. लेकिन अब कप्तान बेन स्टोक्स उनके सपोर्ट में उतर आए हैं. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एशेज 2025-26 के आखिरी टेस्ट से पहले हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम का पूरा समर्थन किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ben Stokes
Ben Stokes

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड को एशेज सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद कोच ब्रेंडन मैकुलम की नौकरी खतरे में आ गई थी. लेकिन अब कप्तान बेन स्टोक्स उनके सपोर्ट में उतर आए हैं. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एशेज 2025-26 के आखिरी टेस्ट से पहले हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम का पूरा समर्थन किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सीरीज हार के बावजूद उनकी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है.

हेड कोच के तौर पर बेस्ट मैकुलम

बेन स्टोक्स ने कहा है कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं है कि वह मैकुलम को इंग्लैंड के हेड कोच के तौर पर अपने साथ चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने माना कि एशेज में हार का मतलब है कि कोच और कप्तान की जोड़ी को बैठकर यह सोचना होगा कि वे कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं. इंग्लैंड की टीम 3-1 से पीछे चल रही है. अब सिडनी में बेन स्टोक्स की अग्नि परीक्षा है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले बेन स्टोक्स?

सिडनी टेस्ट से पहले स्टोक्स ने कहा, 'मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ब्रेंडन और मैं ही आने वाले समय में यह काम जारी रखने के लिए सही लोग हैं. मैंने ब्रेंडन के साथ काम करने का समय बहुत एन्जॉय किया है. मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है जिसके साथ मैं इस टीम को अभी जहां है, उससे भी बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकूं. तो कप्तान और कोच के तौर पर, जब भी हमें छुट्टी का समय मिलेगा, हमें एक साथ बैठकर सोचना होगा कि अगले लेवल पर जाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है?'

ये भी पढे़ं.. रोहित-कोहली समेत टीम इंडिया करेगी बांग्लादेश दौरा, विवादों के बीच अपडेट से मचा बवाल!

2022 में कोच बने थे मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम ने मई 2022 में इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम को कोचिंग देना शुरू किया, टेस्ट हेड कोच बने, और बाद में व्हाइट-बॉल टीमों की भी जिम्मेदारी संभाली, आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में यह दोहरा रोल शुरू किया. उन्हें टेस्ट टीम को बदलने के लिए नियुक्त किया गया था, जिससे मशहूर बैज़बॉल युग की शुरुआत हुई, और 2024 में, उन्हें सभी फॉर्मेट का कोच बनाया गया, और 2025 में उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारियां संभालीं. स्टोक्स और मैकुलम के तहत इंग्लैंड ने अपने पहले 11 टेस्ट में से 10 जीते, लेकिन उस शुरुआती सफलता के बाद उनके नतीजे मिले-जुले रहे हैं. अपने पिछले 34 टेस्ट में, इंग्लैंड ने 16 जीते हैं और 16 हारे हैं, जिसमें दो ड्रॉ रहे हैं. वे ऑस्ट्रेलिया या भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ben Stokes

Trending news

सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी