हार के बाद खतरे में मैकुलम की जॉब.. सपोर्ट में उतरे कप्तान स्टोक्स, कहा- मेरे मन में कोई शक नहीं...

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड को एशेज सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद कोच ब्रेंडन मैकुलम की नौकरी खतरे में आ गई थी. लेकिन अब कप्तान बेन स्टोक्स उनके सपोर्ट में उतर आए हैं. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एशेज 2025-26 के आखिरी टेस्ट से पहले हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम का पूरा समर्थन किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सीरीज हार के बावजूद उनकी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है.

हेड कोच के तौर पर बेस्ट मैकुलम

बेन स्टोक्स ने कहा है कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं है कि वह मैकुलम को इंग्लैंड के हेड कोच के तौर पर अपने साथ चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने माना कि एशेज में हार का मतलब है कि कोच और कप्तान की जोड़ी को बैठकर यह सोचना होगा कि वे कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं. इंग्लैंड की टीम 3-1 से पीछे चल रही है. अब सिडनी में बेन स्टोक्स की अग्नि परीक्षा है.

क्या बोले बेन स्टोक्स?

सिडनी टेस्ट से पहले स्टोक्स ने कहा, 'मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ब्रेंडन और मैं ही आने वाले समय में यह काम जारी रखने के लिए सही लोग हैं. मैंने ब्रेंडन के साथ काम करने का समय बहुत एन्जॉय किया है. मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है जिसके साथ मैं इस टीम को अभी जहां है, उससे भी बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकूं. तो कप्तान और कोच के तौर पर, जब भी हमें छुट्टी का समय मिलेगा, हमें एक साथ बैठकर सोचना होगा कि अगले लेवल पर जाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है?'

2022 में कोच बने थे मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम ने मई 2022 में इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम को कोचिंग देना शुरू किया, टेस्ट हेड कोच बने, और बाद में व्हाइट-बॉल टीमों की भी जिम्मेदारी संभाली, आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में यह दोहरा रोल शुरू किया. उन्हें टेस्ट टीम को बदलने के लिए नियुक्त किया गया था, जिससे मशहूर बैज़बॉल युग की शुरुआत हुई, और 2024 में, उन्हें सभी फॉर्मेट का कोच बनाया गया, और 2025 में उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारियां संभालीं. स्टोक्स और मैकुलम के तहत इंग्लैंड ने अपने पहले 11 टेस्ट में से 10 जीते, लेकिन उस शुरुआती सफलता के बाद उनके नतीजे मिले-जुले रहे हैं. अपने पिछले 34 टेस्ट में, इंग्लैंड ने 16 जीते हैं और 16 हारे हैं, जिसमें दो ड्रॉ रहे हैं. वे ऑस्ट्रेलिया या भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं.