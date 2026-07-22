क्रैंप का दर्द और मैच विनिंग शतक... संन्यास के बाद घायल शेर की तरह बरसा दिग्गज, खेली तूफानी पारी

क्रिकेट जगत में ऐसे कई नाम है जो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आज भी अकेले दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं. एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसिस जैसे दिग्गजों के नाम सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में इंग्लैंड के दिग्गज बेन स्टोक्स का भी नाम है. संन्यास के बाद वह और भी खूंखार हो चुके हैं. उन्होंने हाल ही में अपने शानदार टेस्ट करियर पर विराम लगाया. संन्यास के बाद पहली बार बल्ला थामते ही स्टोक्स ने दिखा दिया कि उनमें अभी भी दम है.