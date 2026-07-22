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क्रैंप का दर्द और मैच विनिंग शतक... संन्यास के बाद घायल शेर की तरह बरसा दिग्गज, खेली तूफानी पारी

क्रिकेट जगत में ऐसे कई नाम है जो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आज भी अकेले दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं. एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसिस जैसे दिग्गजों के नाम सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में इंग्लैंड के दिग्गज बेन स्टोक्स का भी नाम है. संन्यास के बाद वह और भी खूंखार हो चुके हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:33 AM IST
क्रैंप का दर्द और मैच विनिंग शतक... संन्यास के बाद घायल शेर की तरह बरसा दिग्गज, खेली तूफानी पारी
Image Credit: Screengrab

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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