क्रैंप का दर्द और मैच विनिंग शतक... संन्यास के बाद घायल शेर की तरह बरसा दिग्गज, खेली तूफानी पारी

क्रिकेट जगत में ऐसे कई नाम है जो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आज भी अकेले दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं. एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसिस जैसे दिग्गजों के नाम सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में इंग्लैंड के दिग्गज बेन स्टोक्स का भी नाम है. संन्यास के बाद वह और भी खूंखार हो चुके हैं. उन्होंने हाल ही में अपने शानदार टेस्ट करियर पर विराम लगाया. संन्यास के बाद पहली बार बल्ला थामते ही स्टोक्स ने दिखा दिया कि उनमें अभी भी दम है.
बेन स्टोक्स रिटायरमेंट के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में डरहम के लिए वापसी की है. उन्होंने वनडे कप में खेले गए मैच में डर्बीशायर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. 257 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डरहम की टीम मुश्किल में थी लेकिन बेन स्टोक्स ने शतक ठोक टीम को जीत दिला दी. 12 साल बाद काउंटी के लिस्ट ए में स्टोक्स के बल्ले से सेंचुरी देखने को मिली है.
डर्बिशायर के खिलाफ मैच के दौरान स्टोक्स दर्द में थे क्योंकि उन्हें क्रैंप की समस्या थी. लेकिन दर्द में भी डटे रहे इसके बाद भी उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई. उन्होंने शानदार अंदाज में 108 रन की शानदार पारी खेली हालांकि, स्टोक्स गेंदबाजी में फीके रह गए. उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ. बेन स्टोक्स ने अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनका करियर विवादों से भरा रहा.
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हाल ही में बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच नाइटक्लब कांड में फंस गए थे. रग्बी खिलाड़ियों से उनकी मारपीट हुई थी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया और उन्हें दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था. इसके बाद ही तीसरे टेस्ट में स्टोक्स की वापसी हुई और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. हालांकि, वह अभी भी लंबे समय तक खेलने की क्षमता रखते हैं.