IND vs ENG Test Series में नहीं खेलेंगे Ben Stokes, इस वजह से लिया ब्रेक

लंदन: इंग्लैंड (England) के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने अपने मेंटल हेल्थ (Mental Health) को तरजीह देते हुए क्रिकेट से अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक ले लिया है. वो अब टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ 4 अगस्त से शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेलेंगे.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बयान में कहा कि बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने अपने बाएं हाथ की उंगली की चोट की वजह से भी आराम किया है जो उनके इस महीने के शुरू में कॉम्पिटीटिव क्रिकेट में वापसी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी.



कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौर में क्रिकेटर्स का मेंटल हेल्थ (Mental Health) लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि खिलाड़ियों को महीनों तक बायो बबल (Bio Bubble) में रहना पड़ रहा है.

ECB ने किया फैसले का समर्थन

ईसीबी के क्रिकेट प्रबंध निदेशक एशले जाइल्स (Ashley Giles) ने कहा कि बोर्ड स्टोक्स के फैसले का समर्थन करता है. उन्होंने कहा, ‘बेन ने अपनी भावनाओं और भलाई के बारे में खुलकर बात करके जबर्दस्त साहस दिखाया है. हमारी प्राथमिकता हमेशा हमारे खिलाड़ियों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण रहा है और आगे भी रहेगा.’

