रिटायरमेंट से यू-टर्न नहीं मारेंगे बेन स्टोक्स, अब बनेंगे इंग्लैंड के हेड कोच? बताया अपना फ्यूचर प्लान

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है. हालांकि, उन्होंने भविष्य में इंग्लैंड के हेड कोच बनने की इच्छा जाहिर की है. स्टोक्स ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर अपने पुराने साथियों जोस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ बातचीत करते हुए आगे का प्लान बताया.
बेन स्टोक्स ने कहा, ''मैं अभी खेलते हुए ही अपनी लेवल-3 कोचिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं खेलना छोड़ दूं, तो उससे पहले ही ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हों और सर्टिफाइड हो जाएं. दिग्गज ऑलराउंडर ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था.
भविष्य के प्लान पर बातचीत करते हुए बेन स्टोक्स ने आगे कहा कि मुझे पता है कि खेल से जुड़े रहने के लिए मैं क्या करना चाहता हूं और वह है कोच बनना. क्या मैं कभी इंग्लैंड का कोच बनना चाहूंगा? बिल्कुल. मुझे खेल से हटकर किसी तरह की लीडरशिप भूमिका में रहने का विचार बहुत पसंद है.
35 साल के इस खिलाड़ी ने जून में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया. रिटायरमेंट की घोषणा से पहले वे विवादों में घिर गए थे. लॉर्ड्स में पहले टेस्ट के बाद, वे अपने साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ एक नाइटक्लब में सारासेन्स रग्बी खिलाड़ी के साथ झगड़े में शामिल थे.
हालांकि इंग्लैंड टीम के डायरेक्टर रॉब की ने हाल ही में कहा कि अगले साल गर्मियों में होने वाली एशेज सीरीज से पहले स्टोक्स की जबरदस्त वापसी के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन इस ऑलराउंडर ने साफ कर दिया है कि उनका अपना फैसला बदलने का कोई इरादा नहीं है. जब बटलर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पक्का संन्यास ले लिया है, तो स्टोक्स ने जवाब दिया, "बिल्कुल."
बेन स्टोक्स ने 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन और 300 से अधिक विकेट के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा. इसमें गैरी सोबर्स और जैक्स कैलिस के बाद 7,000 से अधिक टेस्ट रन और 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बनने की खास उपलब्धि भी शामिल है.