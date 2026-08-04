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रिटायरमेंट से यू-टर्न नहीं मारेंगे बेन स्टोक्स, अब बनेंगे इंग्लैंड के हेड कोच? बताया अपना फ्यूचर प्लान

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने साफ कह दिया है कि वो अब रिटायरमेंट से यू-टर्न नहीं मारेंगे. हालांकि, उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वो इंग्लैंड के हेड कोच बनना चाहते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 04, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:22 PM IST
रिटायरमेंट से यू-टर्न नहीं मारेंगे बेन स्टोक्स, अब बनेंगे इंग्लैंड के हेड कोच? बताया अपना फ्यूचर प्लान
Image Credit: रिटायरमेंट से यू-टर्न नहीं मारेंगे बेन स्टोक्स, अब बनेंगे इंग्लैंड के हेड कोच? (AP)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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