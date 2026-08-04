रिटायरमेंट से यू-टर्न नहीं मारेंगे बेन स्टोक्स, अब बनेंगे इंग्लैंड के हेड कोच? बताया अपना फ्यूचर प्लान

35 साल के इस खिलाड़ी ने जून में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया. रिटायरमेंट की घोषणा से पहले वे विवादों में घिर गए थे. लॉर्ड्स में पहले टेस्ट के बाद, वे अपने साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ एक नाइटक्लब में सारासेन्स रग्बी खिलाड़ी के साथ झगड़े में शामिल थे.