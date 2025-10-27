Advertisement
trendingNow12977216
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Benefits Of Walking After Dinner: रात में खाना खाने के बाद 20-30 मिनट तक क्यों टहलना चाहिए? जानिए 5 जबरदस्त फायदे

Benefits Of Walking After Dinner: अगर आप डिनर करने के बाद सीधा बेड प जाकर लेट जाते हैं तो सावधान हो जाएं. ऐसा करने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है. यह आपको मोटापे समेत कई बीमारियों का शिकार बना सकता है. इसके बयाज आपको कम से कम 20 मिनट टहलना चाहिए, इससे 5 जबरदस्त फायदे मिलते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Benefits Of Walking After Dinner
Benefits Of Walking After Dinner

हम कई बार ये बात सुनते हैं कि रात में खाना खाने के बाद वॉक करना जरूरी है. बार-बार ये सलाह मिलने के बाद भी कई लोग इसे इग्नोर करते हैं. अगर आप भी इन्हीं जैसे लोगों में शामिल हैं तो सावधान हो जाएं. ये गलती सेहत पर भारी पड़ सकती है. भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अधिकतर लोग रात का खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर पर चले जाते हैं. मोबाइल हाथ में लेकर कुछ देर सोशल मीडिया देखते हैं और फिर नींद के आगोश में समा जाते हैं, लेकिन क्या आफ जानते हैं कि यह आदत धीरे-धीरे आपके पाचन, वजन और दिल की सेहत पर असर डाल सकती है.

मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी सलाह देते हैं कि फिट और एक्टिव रहने के लिए आप रात में डिन के बाद टहलने की आदत डालिए. यह साधारण-सी दिखने वाली आदत आपके शरीर के लिए किसी दवा से कम नहीं है. खाना खाने के 20 मिनट बाद टहलना शुरू करें. तुरंत खाने के बाद उठकर चलने से पेट भारी लग सकता है और पाचन पर असर पड़ सकता है. इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करें और फिर 20-30 मिनट तक पैदल चलें. इस दौरान तेज चाल से चलने के बजाय धीरे-धीरे आराम से कदम बढ़ाएं.

डिनर के बाद टहलने के 5 बड़े फायदे

1. पाचन बेहतर बनाता है- अगर आप रात का खाना खाने के बाद रोज टहलते हैं तो पाचन तंत्र एक्टिव होता है और खाना आसानी से पच जाता है. इससे आप पेट से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं से बच जाते हैं,

Add Zee News as a Preferred Source

2. वजन घटाने में मददगार- खाने के बाद की वॉक कैलोरी बर्न करने में मदद करती है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है. जो लोग मोटापे का शिकार हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो इस आदत को जरूर अपनाएं.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल करता है- डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहता है.

4. दिल की सेहत रखता है ठीक- रात का खाना खाने के बाद हल्की वॉक से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.

5. बेहतर नींद आती है और तनाव घटता है- रात में टहलने से शरीर रिलैक्स होता है और दिमाग शांत, जिससे नींद गहरी और सुकूनभरी आती है. शाम की वॉक मन को हल्का करती है और पूरे दिन का तनाव दूर कर देती है.

इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी

रात के वक्त हल्का खाना खाएं. तले-भुने खाने से बचें. टहलते वक्त आरामदायक कपड़े पहनें, ताकि चलते वक्त कोई दिक्कत ना हो. बहुत ठंड या तेज गर्मी में बाहर निकलने से बचें. रोशनी और सुरक्षा वाली जगह पर ही टहलें. ठंड का मौसम है तो जैकेट पहनकर ही बाहर निकलें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

ये भी पढ़ें: Amla For Hair Growth: बालों को लंबा-घना बनाएगा आंवला, ये 3 समस्याएं भी होंगी दूर, जान लीजिए यूज करने का तरीका

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

health news5 surprising benefits of walking

Trending news

BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
West Bengal
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
Indian Army
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
Supreme Court
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
Justice BR Gavai
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश