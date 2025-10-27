Benefits Of Walking After Dinner: रात में खाना खाने के बाद 20-30 मिनट तक क्यों टहलना चाहिए? जानिए 5 जबरदस्त फायदे

हम कई बार ये बात सुनते हैं कि रात में खाना खाने के बाद वॉक करना जरूरी है. बार-बार ये सलाह मिलने के बाद भी कई लोग इसे इग्नोर करते हैं. अगर आप भी इन्हीं जैसे लोगों में शामिल हैं तो सावधान हो जाएं. ये गलती सेहत पर भारी पड़ सकती है. भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अधिकतर लोग रात का खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर पर चले जाते हैं. मोबाइल हाथ में लेकर कुछ देर सोशल मीडिया देखते हैं और फिर नींद के आगोश में समा जाते हैं, लेकिन क्या आफ जानते हैं कि यह आदत धीरे-धीरे आपके पाचन, वजन और दिल की सेहत पर असर डाल सकती है.

मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी सलाह देते हैं कि फिट और एक्टिव रहने के लिए आप रात में डिन के बाद टहलने की आदत डालिए. यह साधारण-सी दिखने वाली आदत आपके शरीर के लिए किसी दवा से कम नहीं है. खाना खाने के 20 मिनट बाद टहलना शुरू करें. तुरंत खाने के बाद उठकर चलने से पेट भारी लग सकता है और पाचन पर असर पड़ सकता है. इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करें और फिर 20-30 मिनट तक पैदल चलें. इस दौरान तेज चाल से चलने के बजाय धीरे-धीरे आराम से कदम बढ़ाएं.

डिनर के बाद टहलने के 5 बड़े फायदे

1. पाचन बेहतर बनाता है- अगर आप रात का खाना खाने के बाद रोज टहलते हैं तो पाचन तंत्र एक्टिव होता है और खाना आसानी से पच जाता है. इससे आप पेट से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं से बच जाते हैं,

2. वजन घटाने में मददगार- खाने के बाद की वॉक कैलोरी बर्न करने में मदद करती है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है. जो लोग मोटापे का शिकार हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो इस आदत को जरूर अपनाएं.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल करता है- डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहता है.

4. दिल की सेहत रखता है ठीक- रात का खाना खाने के बाद हल्की वॉक से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.

5. बेहतर नींद आती है और तनाव घटता है- रात में टहलने से शरीर रिलैक्स होता है और दिमाग शांत, जिससे नींद गहरी और सुकूनभरी आती है. शाम की वॉक मन को हल्का करती है और पूरे दिन का तनाव दूर कर देती है.

इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी

रात के वक्त हल्का खाना खाएं. तले-भुने खाने से बचें. टहलते वक्त आरामदायक कपड़े पहनें, ताकि चलते वक्त कोई दिक्कत ना हो. बहुत ठंड या तेज गर्मी में बाहर निकलने से बचें. रोशनी और सुरक्षा वाली जगह पर ही टहलें. ठंड का मौसम है तो जैकेट पहनकर ही बाहर निकलें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

