RCB की जीत के गदर का गहरा असर... वर्ल्ड कप में सूना रहेगा बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, एक मैच को भी तरसेंगे फैंस

IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु (RCB) की खिताबी जीत चिन्नास्वामी स्टेडियम में खूनी दाग छोड़ गई है. फाइनल के बाद मची भगदड़ में कई फैंस की जान गई. इसके बाद भारी बवाल देखने को मिला था. इसका गहरा असर बेंगुलरु के स्पोर्ट्स फैंस पर पड़ा है. अब वर्ल्ड कप में भी बेंगुलरु सूना नजर आ सकता है. 30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप का आयोजन होगा. खबर है कि गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, इंदौर (भारत में) और कोलंबो के अलावा एक और मेजबान शहर मेगा टूर्नामेंट के लिए चुना जाएगा.

कब होगा वेन्यू का ऐलान

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा एक-दो दिन में इसकी घोषणा किए जाने की संभावना है. रिपोर्ट में बतााय गया तिरुवनंतपुरम को इन खेलों के लिए पसंदीदा माना जा रहा है. हालांकि अभी तक कोई ऑफीशियल अपडेट देखने को नहीं मिला है. जब कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) बीसीसीआई से दो दिन का एक्स्ट्रा समय मांगने के बावजूद सरकार से मैचों की परमीशन मांगने में कामयाब नहीं हो सका है.

चिन्नास्वामी में चुने गए थे 5 मैच

रिपोर्ट के मुताबिक चिन्नास्वामी स्टेडियम को शुरुआत में पांच मैच आवंटित किए गए थे, जिनमें 30 सितंबर को भारत के साथ होने वाला उद्घाटन मैच भी शामिल था. लेकिन 4 जून को आरसीबी की विनिंग परेड में 11 फैंस की मौत के चलते हालात मुश्किल होते दिख रहे हैं. राज्य सरकार ने शहर में क्रिकेट मैचों के प्रति एक्शन में है. बेंगलुरु में महिला वर्ल्ड कप का 2 नवंबर को होने वाला फाइनल मैच भी होना था. लेकिन अब नए वेन्यू को चुना जा सकता है.

पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो..

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम को संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक केरल को मैच मिलने की संभावना ज्यादा है. लेकिन यदि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई करता है तो कोलंबो खिताबी जंग की मेजबानी करेगा.