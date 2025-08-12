RCB की जीत के गदर का गहरा असर... वर्ल्ड कप में सूना रहेगा बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, एक मैच को भी तरसेंगे फैंस
Advertisement
trendingNow12878102
Hindi Newsक्रिकेट

RCB की जीत के गदर का गहरा असर... वर्ल्ड कप में सूना रहेगा बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, एक मैच को भी तरसेंगे फैंस

IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु (RCB) की खिताबी जीत चिन्नास्वामी स्टेडियम में खूनी दाग छोड़ गई है. फाइनल के बाद मची भगदड़ में कई फैंस की जान गई. इसके बाद भारी बवाल देखने को मिला था. इसका गहरा असर बेंगुलरु के स्पोर्ट्स फैंस पर पड़ा है. अब वर्ल्ड कप में भी बेंगुलरु सुना नजर आएगा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chinnaswamy Stadium
Chinnaswamy Stadium

IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु (RCB) की खिताबी जीत चिन्नास्वामी स्टेडियम में खूनी दाग छोड़ गई है. फाइनल के बाद मची भगदड़ में कई फैंस की जान गई. इसके बाद भारी बवाल देखने को मिला था. इसका गहरा असर बेंगुलरु के स्पोर्ट्स फैंस पर पड़ा है. अब वर्ल्ड कप में भी बेंगुलरु सूना नजर आ सकता है. 30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप का आयोजन होगा. खबर है कि गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, इंदौर (भारत में) और कोलंबो के अलावा एक और मेजबान शहर मेगा टूर्नामेंट के लिए चुना जाएगा.

कब होगा वेन्यू का ऐलान

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा एक-दो दिन में इसकी घोषणा किए जाने की संभावना है. रिपोर्ट में बतााय गया तिरुवनंतपुरम को इन खेलों के लिए पसंदीदा माना जा रहा है. हालांकि अभी तक कोई ऑफीशियल अपडेट देखने को नहीं मिला है. जब कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) बीसीसीआई से दो दिन का एक्स्ट्रा समय मांगने के बावजूद सरकार से मैचों की परमीशन मांगने में कामयाब नहीं हो सका है. 

चिन्नास्वामी में चुने गए थे 5 मैच

रिपोर्ट के मुताबिक चिन्नास्वामी स्टेडियम को शुरुआत में पांच मैच आवंटित किए गए थे, जिनमें 30 सितंबर को भारत के साथ होने वाला उद्घाटन मैच भी शामिल था. लेकिन 4 जून को आरसीबी की विनिंग परेड में 11 फैंस की मौत के चलते हालात मुश्किल होते दिख रहे हैं. राज्य सरकार ने शहर में क्रिकेट मैचों के प्रति एक्शन में है. बेंगलुरु में महिला वर्ल्ड कप का 2 नवंबर को होने वाला फाइनल मैच भी होना था. लेकिन अब नए वेन्यू को चुना जा सकता है.

ये भी पढे़ं.. BCCI पर होगी अब पैनी नजर... करोड़ों का बचेगा खर्चा, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक के कितने फायदे?

पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो..

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम को संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक केरल को मैच मिलने की संभावना ज्यादा है. लेकिन यदि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई करता है तो कोलंबो खिताबी जंग की मेजबानी करेगा.

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Women's World Cup

Trending news

'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
;