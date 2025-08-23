एक ODI पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले TOP 5 खूंखार गेंदबाज, कांप जाती थी बल्लेबाजों की रूह

दुनिया के कुछ गेंदबाज इतने खतरनाक रहे हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. किसी एक वनडे इंटरनेशनल मैच की पारी में एक गेंदबाज का 7 या 8 विकेट लेना हैरतअंगेज प्रदर्शन माना जाता है. वर्ल्ड क्रिकेट में कई ऐसे महान गेंदबाज आए और गए जिन्होंने अपने करिश्मे से ODI में इतिहास रच दिया है. आइए एक नजर डालते हैं, एक ODI पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले TOP 5 खूंखार गेंदबाजों की लिस्ट पर-

1. चामिंडा वास (श्रीलंका) - 19 रन देकर 8 विकेट

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास के नाम दर्ज है. चामिंडा वास ने 8 दिसंबर 2001 को जिम्बाब्वे के खिलाफ कोलंबो वनडे मैच में 19 रन देकर 8 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. चामिंडा वास के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को लगभग 24 साल से दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. चामिंडा वास ने ODI क्रिकेट में कुल 400 विकेट झटके हैं.

2. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) - 12 रन देकर 7 विकेट

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिन ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 14 जुलाई 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ गुयाना वनडे मैच में 12 रन देकर 7 विकेट झटके थे. शाहिद अफरीदी ने ODI क्रिकेट में कुल 395 विकेट झटके हैं.

3. ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) - 15 रन देकर 7 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने 27 फरवरी 2003 को नामीबिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2003 के मैच में 15 रन देकर 7 विकेट झटके थे. ग्लेन मैक्ग्रा ने ODI क्रिकेट में कुल 381 विकेट झटके हैं.

4. राशिद खान (अफगानिस्तान) - 18 रन देकर 7 विकेट

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने 9 जून 2017 को वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंट लूसिया वनडे मैच में 18 रन देकर 7 विकेट झटके थे. राशिद खान ने ODI क्रिकेट में अभी तक कुल 199 विकेट झटके हैं.

5. वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) - 19 रन देकर 7 विकेट

श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने 11 जनवरी 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ कोलंबो वनडे मैच में 19 रन देकर 7 विकेट झटके थे. वानिंदु हसरंगा ने ODI क्रिकेट में अभी तक कुल 108 विकेट झटके हैं.