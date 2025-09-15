घरेलू क्रिकेट में खुद को पहचान पाए..., इस पूर्व खिलाडी ने दिया SAT20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी पर बयान
Advertisement
trendingNow12923683
Hindi Newsक्रिकेट

घरेलू क्रिकेट में खुद को पहचान पाए..., इस पूर्व खिलाडी ने दिया SAT20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी पर बयान

डेवाल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रीका टी20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर में अपने नाम का डंका पीटा.ब्रेविस साउथ अफ्रीका के टी20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. इस पर पूर्व अफ्रीकी खिलाड़ी ने कई बातें कही है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dewald brevis
Dewald brevis

डेवाल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रीका टी20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर में अपने नाम का डंका पीटा. वे जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं,  कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने 22 साल के इस युवा खिलाड़ी को ' बेबी एबी डिविलियर्स' का निकनेम दे दिया. प्रिटोरियाकैपिट्लस की फ्रेंचाइजी ने ब्रेविस को 8.5 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया. ब्रेविस साउथ अफ्रीका के टी20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. इस पर पूर्व अफ्रीकी खिलाड़ी ने कई बातें कही है.

'घरेलू क्रिकेट पाए खुद को पहचान'
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एनल डोनाल्ड ने कहा, "सबसे अच्छी चीज ब्रेविस के साथ हुई है तो उनका 2 सालों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना. शुरुआत से ही ब्रेविस काफी प्रभावशाली खिलाड़ी रहे हैं. स्कूल से सीधे वो मुंबई इंडियंस और दुनिया भर की प्रसिद्ध लीगों में पहुंच गए और वहां जमकर मेहनत की. फिर उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और मुंबई इंडियंस ने उन्हें रीलीज किया और वो घरेलू क्रिकेट में वापस आए. वहां उन्होंने खुद को पाया. "

एमआई के लिए शानदार प्रदर्शन
ब्रेविस ने अपने अभी तक 3 सीजन एमआई केपटाउन के लिए खेलते हुए 32 मैचों की 29 पारियों में 145 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 676 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए 4 अर्धशतक जड़े और उनका उच्चतम स्कोर 73 रनों का रहा. पिछले सीजन एमआई केपटाउन के खिताब जीतने में ब्रेविस का काफी अहम योगदान रहा. उन्होंने पिछले सीजन खेले 10 मैचों में 48.90 की औसत और 184.58 के स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल रहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'बेबी एबी' निकनेम
22 वर्षीय ब्रेविस का करियर बेहद ही शानदार रहा है. जोहानिसबर्ग में जन्में इस खिलाड़ी ने 2022 में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी धाक छोड़ी थी. उस टूर्नामेंट में ब्रेविस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे, जिसके तुरंत बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था और उन्हें आईपीएल में लंबे-लंबे शॉट्स खेलने के लिए  ' बेबी एबी' निकनेम भी मिला. 

ये भी पढ़ें: 137 बल्लेबाजों को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला भारतीय बल्लेबाज, एशिया कप में भी मचाया कोहराम

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

dewald brevis

Trending news

श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
;