घरेलू क्रिकेट में खुद को पहचान पाए..., इस पूर्व खिलाडी ने दिया SAT20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी पर बयान

डेवाल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रीका टी20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर में अपने नाम का डंका पीटा. वे जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने 22 साल के इस युवा खिलाड़ी को ' बेबी एबी डिविलियर्स' का निकनेम दे दिया. प्रिटोरियाकैपिट्लस की फ्रेंचाइजी ने ब्रेविस को 8.5 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया. ब्रेविस साउथ अफ्रीका के टी20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. इस पर पूर्व अफ्रीकी खिलाड़ी ने कई बातें कही है.

'घरेलू क्रिकेट पाए खुद को पहचान'

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एनल डोनाल्ड ने कहा, "सबसे अच्छी चीज ब्रेविस के साथ हुई है तो उनका 2 सालों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना. शुरुआत से ही ब्रेविस काफी प्रभावशाली खिलाड़ी रहे हैं. स्कूल से सीधे वो मुंबई इंडियंस और दुनिया भर की प्रसिद्ध लीगों में पहुंच गए और वहां जमकर मेहनत की. फिर उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और मुंबई इंडियंस ने उन्हें रीलीज किया और वो घरेलू क्रिकेट में वापस आए. वहां उन्होंने खुद को पाया. "

एमआई के लिए शानदार प्रदर्शन

ब्रेविस ने अपने अभी तक 3 सीजन एमआई केपटाउन के लिए खेलते हुए 32 मैचों की 29 पारियों में 145 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 676 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए 4 अर्धशतक जड़े और उनका उच्चतम स्कोर 73 रनों का रहा. पिछले सीजन एमआई केपटाउन के खिताब जीतने में ब्रेविस का काफी अहम योगदान रहा. उन्होंने पिछले सीजन खेले 10 मैचों में 48.90 की औसत और 184.58 के स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल रहे.

'बेबी एबी' निकनेम

22 वर्षीय ब्रेविस का करियर बेहद ही शानदार रहा है. जोहानिसबर्ग में जन्में इस खिलाड़ी ने 2022 में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी धाक छोड़ी थी. उस टूर्नामेंट में ब्रेविस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे, जिसके तुरंत बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था और उन्हें आईपीएल में लंबे-लंबे शॉट्स खेलने के लिए ' बेबी एबी' निकनेम भी मिला.

