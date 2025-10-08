Advertisement
वर्ल्ड कप में फिर मैक्सवेल के दोहरे शतक जैसा धमाका... 8वें नंबर बल्लेबाज की तबाही, 76/7 था स्कोर

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिल रहा है. टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है. पाकिस्तान को पहली जीत की तलाश और टीम ने इसके लिए नींव रख भी दी थी. लेकिन बेथ मूनी ने मैक्सवेल के दोहरे शतक जैसी पारी खेलकर मुकाबले का रुख पूरी तरह पलटकर रख दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:00 PM IST
WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिल रहा है. टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है. पाकिस्तान को पहली जीत की तलाश और टीम ने इसके लिए नींव रख भी दी थी. लेकिन बेथ मूनी ने मैक्सवेल के दोहरे शतक जैसी पारी खेलकर मुकाबले का रुख पूरी तरह पलटकर रख दिया. पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद बल्लेबाजी में कंगारू टीम मैदान में उतरते ही लड़खड़ा गई. 

पत्तों की तरह बिखर रही थी ऑस्ट्रेलिया 

ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रही थी. एलिसा हीली और एलिस पेरी जैसे बड़े नाम भी फुस्स साबित हुए. चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरी बेथ मूनी ने खूंटा गाड़ा, लेकिन दूसरे छोर से आलम विकेटों का ही देखने को मिला था. 5, 6, 7, 8 नंबर के बल्लेबाज मिलकर 10 रन भी नहीं बना सके, 9वें नंबर की बल्लेबाज भी 11 रन बनाकर आउट हो गई. बैक-टू-बैक चार विकेटों के बाद कंगारू टीम का 100 पार पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था. लेकिन बेथ मूनी ने हार नहीं मानी. 

76 पर गिरे थे 7 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 76 के स्कोर पर अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था. बेथ मूनी लगातार स्कोर करती रहीं और उन्होंने शतक ठोककर टीम की लाज बचा ली. वहीं, 10वें नंबर पर बैटिंग करने उतरी अलाना किंग ने भी एक विकेट के लिए पाकिस्तान को तरसा दिया. उन्होंने फिफ्टी ठोकी और टीम के स्कोर को 221 रन तक पहुंचा दिया था. पाकिस्तान की गेंदबाजी शानदार थी, लेकिन बेथ मूनी ने पाकिस्तान के हाथों से लगभग मुकाबला छीन ही लिया है. बैटिंग में पाकिस्तान ने 100 के स्कोर से पहले ही अपने 7 बल्लेबाज खो दिए हैं. 

मैक्सवेल के दोहरे शतक से क्या कनेक्शन? 

बेथ मूनी की पारी से सभी को मैक्सवेल के वर्ल्ड कप में आए दोहरे शतक की याद आ गई. अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किल में थी और ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी. लेकिन एक छोर पर खड़े मैक्सवेल ने एक टांग पर खड़े होकर दोहरा शतक जमाया था. उस दौरान भी कंगारू टीम ने महज 91 के स्कोर पर 7 बल्लेबाज खो दिए थे. मैक्सवेल वन मैन आर्मी साबित हुए थे. उन्होंने दोहरे शतक से टीम को जीत दिलाई थी.

