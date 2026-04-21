IPL में सट्टेबाजी का भंडाफोड़... 42.3 लाख वाले बैंक खाते फ्रीज, पंजाब पुलिस ने 4 को धर दबोचा

आईपीएल का आगाज होते ही सट्टेबाज अपना धंधा डाल लेते हैं. आईपीएल 2026 का आगाज हुए एक महीना बीतने को है और सट्टेबाजी का भंडाफोड़ हो गया है. पंजाब में IPL सट्टेबाजी रैकेट की एक जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. खन्ना पुलिस ने 42.3 लाख रुपये वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी से हुई कमाई से जुड़े हैं. इतना ही नहीं, पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है.

एक्शन में आई पुलिस

पुलिस ने 12 अप्रैल को चार आरोपियों को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है. खन्ना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) दर्पण अहलूवालिया ने बताया कि इस रकम के सट्टेबाजी की गतिविधियों से जमा होने का संदेह है, और अब सभी लेन-देन की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि पैसे के स्रोत का पता लगाया जा सके. दिनेश छाबड़ा, करण छाबड़ा, महिंदर सिंह और नरेश कुमार सभी खन्ना के रहने वाले हैं और कथित तौर पर लंबे समय से इस रैकेट को चला रहे थे.

11 मोबाइल फोन जब्त

पुलिस ने शुरू में 44,000 रुपये नकद, साथ ही 11 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया था. इनका इस्तेमाल इस ऑपरेशन को चलाने में किया जा रहा था. अंतरराष्ट्रीय लिंक और मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग जांच में इस रैकेट का एक अंतरराष्ट्रीय पहलू भी सामने आया है. खन्ना का ही एक मूल निवासी, जिसके दुबई में छिपे होने का संदेह है, इस रैकेट के कथित सरगना के रूप में सामने आया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए कई बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जबकि लोगों को अंतरराष्ट्रीय ऐप्स के जरिए IPL मैचों पर सट्टा लगाने के लिए आकर्षित किया था.

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ED होगी शामिल

SSP अहलूवालिया ने बताया कि अब जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा और परिवार के सदस्यों तथा सहयोगियों के बैंक खातों की भी जांच की जाएगी. जांच को और गहरा करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित केंद्रीय एजेंसियों को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना है. पुलिस ने आगे बताया कि मुख्य आरोपी दिनेश और नरेश के खिलाफ जुआ अधिनियम (Gambling Act) के तहत पहले से ही मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य का भी आपराधिक इतिहास रहा है.