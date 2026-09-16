सिर्फ 2 महीने का आईपीएल नहीं, सालभर लोकल टैलेंट को तराश रही पंजाब किंग्स; अब शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के प्लेयर्स पर नजर

आईपीएल की दस टीमों में पंजाब किंग्स एक ऐसी अनूठी फ्रेंचाइजी है जो सिर्फ दो महीने के टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे साल राज्य के क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने में जुटी रहती है. कभी ऐसा दौर था जब इस टीम में स्थानीय युवाओं को पर्याप्त मौके नहीं मिलते थे और पंजाब के छोटे कस्बों की प्रतिभाएं पीछे छूट जाती थीं. अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और फ्रेंचाइजी ने पंजाब की क्रिकेट संस्कृति को पूरी तरह संवारने का जिम्मा उठाया है.
इसी कड़ी में हाल ही में संपन्न हुई शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में फ्रेंचाइजी ने बढ़-चढ़कर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है, जिसने जमीनी स्तर के खिलाड़ियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल दिए हैं. देश के बाकी राज्यों में भी टी20 लीग खेली जाती हैं, लेकिन वहां की आईपीएल टीमों का ऐसा सीधा जुड़ाव देखने को नहीं मिलता जो इसे अपने आप में एक मिसाल बनाता है.
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के खिताबी मुकाबले में अमृतसर सूरमास ने शानदार खेल दिखाते हुए बाजी मार ली. मोहाली में खेले गए फाइनल मैच में मयंक मार्कंडेय की धारदार गेंदबाजी (3/17) के बाद सहज धवन की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर अमृतसर ने लुधियाना लायंस को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की. इस टूर्नामेंट के मंच ने कई युवा प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने और सीधे पंजाब किंग्स के स्काउट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने का सुनहरा मौका दिया है.
अगर इस फ्रेंचाइजी के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही मैदान पर उतर रही पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन पंजाब) का सफर काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा है. बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन और करण पॉल इस फ्रेंचाइजी के सह-मालिक हैं. टूर्नामेंट के पहले ही सीजन में युवराज सिंह की कप्तानी में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, जबकि साल 2014 का सीजन फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे स्वर्णिम दौर रहा जब जॉर्ज बेली की कप्तानी, ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर के धमाकेदार खेल के दम पर टीम पहली बार फाइनल में पहुंची. हालांकि, खिताबी मुकाबले में उसे कोलकाता नाइट राइडर्स से हार का सामना करना पड़ा था.
इसके बाद साल 2021 में टीम ने अपनी पहचान बदलते हुए 'किंग्स इलेवन पंजाब' से नाम 'पंजाब किंग्स' कर लिया. शुरुआती कुछ सफल दौर को छोड़ दें तो टीम का आईपीएल सफर अमूमन उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन अब यह फ्रेंचाइजी आईपीएल के दायरे से बाहर निकलकर साल भर घरेलू क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने में जुटी हुई है. मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग ने टीम को 2025 में फाइनल तक पहुंचाया. फाइनल में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद 2026 में टीम पांचवें स्थान पर रही. अब उसकी नजर आगामी सीजन पर है और वह शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर नीलामी में दांव लगा सकती है.