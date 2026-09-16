सिर्फ 2 महीने का आईपीएल नहीं, सालभर लोकल टैलेंट को तराश रही पंजाब किंग्स; अब शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के प्लेयर्स पर नजर

इसके बाद साल 2021 में टीम ने अपनी पहचान बदलते हुए 'किंग्स इलेवन पंजाब' से नाम 'पंजाब किंग्स' कर लिया. शुरुआती कुछ सफल दौर को छोड़ दें तो टीम का आईपीएल सफर अमूमन उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन अब यह फ्रेंचाइजी आईपीएल के दायरे से बाहर निकलकर साल भर घरेलू क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने में जुटी हुई है. मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग ने टीम को 2025 में फाइनल तक पहुंचाया. फाइनल में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद 2026 में टीम पांचवें स्थान पर रही. अब उसकी नजर आगामी सीजन पर है और वह शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर नीलामी में दांव लगा सकती है.