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सिर्फ 2 महीने का आईपीएल नहीं, सालभर लोकल टैलेंट को तराश रही पंजाब किंग्स; अब शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के प्लेयर्स पर नजर

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के खिताबी मुकाबले में अमृतसर सूरमास ने शानदार खेल दिखाते हुए बाजी मार ली. मोहाली में खेले गए फाइनल मैच में मयंक मार्कंडेय की धारदार गेंदबाजी (3/17) के बाद सहज धवन की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर अमृतसर ने लुधियाना लायंस को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 16, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:46 PM IST
सिर्फ 2 महीने का आईपीएल नहीं, सालभर लोकल टैलेंट को तराश रही पंजाब किंग्स; अब शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के प्लेयर्स पर नजर
Image Credit: प्रीति जिंटा और श्रेयस अय्यर.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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