भगवान राम और हनुमान...सूर्यकुमार की 'सनातनी' घड़ी में पूरा अयोध्या, कीमत जानकर खुली रह जाएंगी आंखें
Hindi Newsक्रिकेट

भगवान राम और हनुमान...सूर्यकुमार की 'सनातनी' घड़ी में पूरा अयोध्या, कीमत जानकर खुली रह जाएंगी आंखें

विस्फोटक खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव एशिया कप 2025 में भारतीय टी20 टीम की अगुआई करने के लिए तैयार हैं. उनके नेतृत्व में टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस स्क्वॉड से काफी लोग खुश हैं तो कुछ खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने फैंस को हैरान भी कर दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:45 AM IST

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:45 AM IST
भगवान राम और हनुमान...सूर्यकुमार की 'सनातनी' घड़ी में पूरा अयोध्या, कीमत जानकर खुली रह जाएंगी आंखें

Suryakumar Yadav Watch: विस्फोटक खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव एशिया कप 2025 में भारतीय टी20 टीम की अगुआई करने के लिए तैयार हैं. उनके नेतृत्व में टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस स्क्वॉड से काफी लोग खुश हैं तो कुछ खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने फैंस को हैरान भी कर दिया है. यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. हाल के दिनों में दोनों बल्लेबाजों का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर के साथ कप्तान सूर्यकुमार भी आए थे.

सूर्या की 'सनातनी' घड़ी

सूर्यकुमार ने इस दौरान पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए. उनकी बातों के अलावा लोगों ने उनकी घड़ी पर काफी ध्यान दिया. इस घड़ी को लोगों ने 'सनातनी घड़ी' बताया है. इसमें भगवान श्रीराम और हनुमान जी की तस्वीर बनी है. भगवे रंग की इस घड़ी ने सबका दिल जीत लिया. इसमें एक तरह से पूरा अयोध्या समाया हुआ है. सूर्या की घड़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग इसकी कीमत को लेकर चर्चा करने लगे.

सूर्या की घड़ी क्यों खास?

सूर्या की घड़ी 'जेकब एंड को कंपनी' की है. यह राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन की घड़ी है.  भारतीय टी20 कप्तान ने खासतौर पर इसे अपने लिए डिजाइन करवाया है. इसकी कीमत लाखों में है. यह पूरी तरह से वाटरप्रूफ है. यह स्विस घड़ी है. इसे बनानी वाली कंपनी स्विट्जरलैंड की है और वहां की घड़ी काफी ज्यादा डिमांड में होती है. भारत में इसकी कीमत 34 से 65 लाख रुपये के बीच होती है.

ये भी पढ़ें: संजू सैमसन OUT...शुभमन गिल-अभिषेक शर्मा ओपनर, एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11!

एशिया कप के लिए तैयार भारत

इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. टीम में शुभमन गिल की 12 महीने बाद वापसी हुई है और उनके साथ जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव भी टीम में शामिल हुए हैं. गिल को उपकप्तान बनाया गया है.  श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को नजरअंदाज करने पर बीसीसीआई को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है.

ये भी पढ़ें: ​एशिया कप से OUT...अब वेस्टइंडीज भागा ये पाकिस्तानी, हैट्रिक मैच हारने वाली टीम को करेगा जॉइन

एशिया कप के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जयसवाल.

;