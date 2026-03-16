मेरी बीवी आ रही है, डिलीट कर दे... शिवम दुबे ने क्यों कहा ऐसा? घर के बाहर का VIDEO हुआ वायरल

Shivam Dube Viral Video: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर के बाहर पैपराजी से बात कर रहे हैं. दरअसल, वो इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है. शिवम फोन पर किसी से बात कर रहे थे, तभी उनकी नजर पैपराजी पर गई, जो उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. इसके बाद स्टार खिलाड़ी ने जिस अंदाज से रिएक्शन दिया, वो फैंस का दिल जीत रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिवम दुबे का प्रदर्शन शानदार रहा. सही मायने में कहें तो वो टीम इंडिया के गुमनाम हीरो थे. जब भी टीम संकट में थी या आखिरी ओवरों में तेज गति से रन बनाने की दरकार थी, शिवम दुबे ने अपना हाथ खड़ा किया और कभी भी निराश नहीं किया. टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो मुंबई में अपने परिवार के साथ कुछ कीमती समय बिता रहे हैं.

पैपराजी के साथ शिवम दुबे की मजेदार बातचीत

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि शिवम दुबे फोन पर बात कर रहे थे. तभी उनकी नजर पैपराजी पर गई. स्टार खिलाड़ी थोड़े हैरान हो गए और कहा कि आपलोग यहां आ कैसे गए. पैपराजी ने बताया कि उन्होंने पहले ही उन्हें देख लिया था. वीडियो बनाने के बाद पैपराजी ने शिवम दुबे की तारीफ की और कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में आपने शानदार प्रदर्शन किया और हमें आप पर गर्व है. शिवम दुबे ने कहा, ''मेरी बीवी आ रही है, उसके साथ बना लेना.''

ये बातचीत और मजेदार तब हुई जब शिवम दुबे ने में पैपराजी से वीडियो डिलीट करने का अनुरोध किया. हालांकि, सबसे दिलचस्प बात ये रही कि घर के बाहर पैपराजी की मौजूदगी और वीडियो रिकॉर्ड होने के बावजूद शिवम दुबे बिल्कुल गुस्से में नहीं दिखे. इसके विपरीत उनके चेहरे पर मुस्कान थी. उनका ये अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रही है.

टी20 वर्ल्ड कप में छा गए शिवम दुबे

शिवम दुबे ने भारत की टी20 विश्व कप 2026 की जीत में अहम भूमिका निभाई, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में, जहां उन्होंने सिर्फ आठ गेंदों में 26 रन बनाए। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया और सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम के शानदार अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ऐतिहासिक जीत के बाद, दुबे अपनी पत्नी के साथ मुंबई लौट आए और अपने परिवार के साथ इस पल का जश्न मनाया.

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