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Hindi Newsक्रिकेटअब चुनाव लड़ेगा भारत का ये क्रिकेटर, पाकिस्तान के खिलाफ बरपाया था कहर, फिर टीम से हो गया बाहर

अब चुनाव लड़ेगा भारत का ये क्रिकेटर, पाकिस्तान के खिलाफ बरपाया था कहर, फिर टीम से हो गया बाहर

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मोयना विधानसभा से टिकट दिया है. डिंडा साल 2021 से मोयना सीट से बीजेपी के विधायक है. पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर में खेले आखिरी मुकाबले में 3 विकेट झटकने के बावजूद टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:49 PM IST
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image credit- X/Ashok Dinda
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पूर्व भारतीय खिलाड़ी अशोक डिंडा को भारतीय जनता पार्टी ने मोयना विधानसभा सीट से अशोक डिंडा को टिकट दिया है. बता दें कि उन्होंने साल 2021 में पश्चिम बंगाल के मोयना विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और फिलहाल वह यहां से विधायक हैं. पश्चिम बंगाल के अलावा भारत के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं. असम, केरलम और तमिलनाडु. इसके साथ ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनाव होना है. आगमी चुनाव पश्चिम बंगाल से मोयना विधानसभा सीट से उम्मीदवार अशोक डिंडा ने भारत के लिए 4 साल खेले हैं. हालांकि, उनका करियर काफी लंबा नहीं रहा लेकिन, 41 वर्षीय डिंडा राजनीति में जमकर नाम कमा रहा हैं. पाकिस्तान के खिलाफ करियर का आखिरी टी20 मुकाबला खेलने वाले डिंडा ने शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन, इसके बावजूद उनको बाहर कर दिया और फिर वह कभी वापसी नहीं कर सके. 

महज 4 साल का करियर

अशोक डिंडा ने साल 2009 में टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. वहीं, 2010 में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया. हालांकि, उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था और साल 2013 में  डिंडा ने अपना आखिरी मैच खेला. इन 4 सालों के दौरान उन्होंने 13 वनडे की 13 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट हासिल किए. जिसमें उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस 2/44 रनों की रही. वहीं, टी20 क्रिकेट कि बात करें तो उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट चटकाए थे. जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 4/19 का रहा था.

पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच

साल 2013 में डिंडा ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने टी20 करियर का आखिरी मैच खेला था. इस मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमर तोड़ते हुे शानदार गेंदबाजी की थी और 3 विकेट चटकाए थे. हालांकि, आपको जानकर हैरानी होगी यह उनके करियर का आखिरी टी20 मैच था. बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद भी उन्हें आगे टीम में जगह नहीं मिल पाई और उनका करियर चौपट हो गया.

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2021 में मोयना सीट से विधायक

41 वर्षीय अशोक डिंडा भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके हों. लेकिन, राजनीति में वह अच्छा नाम कमा रहे हैं. साल 2021 से पश्चिम बंगाल के मोयना में जन्में अशोक डिंडा यहीं से विधायक हैं. साल 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस सीट से उम्मीदवार थे और जीत भी दर्ज की थी.  अब एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मोयना सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है. देखना दिलचस्प होगा कि वह एक बार फिर झंडे गाड़ पाते हैं या नहीं.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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