चहल, भुवी और बुमराह: भारत के टॉप 'शिकारियों' की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार ने बनाया अटूट रिकॉर्ड

Bhuvneshwar Kumar 350 T20 Wickets: भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह टी20 क्रिकेट में भारत के लिए 350 या उससे अधिक विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.
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Bhuvneshwar Kumar 350 T20 Wickets: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कहर बरपाते हुए तीन विकेट झटक लिए. इस दौरान उनके टी20 मैचों में 350 रन भी पूरे हो गए. वह ऐसा करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए. वह दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल के क्लब में शामिल हो गए.
भुवनेश्वर ने गुजरात के खिलाफ 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए. उन्होंने साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर को आउट किया. भुवनेश्वर के अब टी20 क्रिकेट में 352 विकेट हो गए हैं. इस मामले में युजवेंद्र चहल पहले स्थान पर हैं. उनके खाते में 391 विकेट हैं. इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह 347 विकेटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. पीयूष चावला ने 327 और रविचंद्रन अश्विन ने 317 विकेट लिए हैं.
It’s getting intense
Bhuvneshwar Kumar delivers what #RCB needed, dismissing both #GT openers
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— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की शुरुआत तो शानदार रही, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण उनकी पारी पटरी से उतर गई. गुजरात के खिलाफ बेंगलुरु की पूरी टीम 19.2 ओवर में 155 रनों पर ढेर हो गई. टाइटन्स के गेंदबाजों ने एक अनुशासित प्रदर्शन करते हुए बेंगलुरु के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने पारी के दूसरे ओवर में ही गुजरात के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा पर लगातार पांच चौके जड़ दिए, जिससे बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी नुकसान के 27 रन पर पहुंच गया. हालांकि, कोहली की यह पारी लंबी नहीं चल सकी और रबाडा ने ही उन्हें 28 रनों (13 गेंद) के निजी स्कोर पर आउट कर अपना बदला पूरा किया.
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पावरप्ले के बाद बेंगलुरु का स्कोर 59/2 था, लेकिन इसके बाद पारी लड़खड़ा गई. कप्तान रजत पाटीदार (19 रन) को अरशद खान ने आउट किया, जबकि जेसन होल्डर ने जितेश शर्मा को मात्र 1 रन पर पवेलियन भेज दिया. इसके बाद राशिद खान ने टिम डेविड (9) को आउट किया, जिससे 10 ओवरों के अंत तक स्कोर 91/5 हो गया. देवदत्त पडिक्कल ने 40 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन वह भी राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हो गए.