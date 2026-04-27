13 रन पर 6 विकेट... भुवनेश्वर-हेजलवुड की जोड़ी ने मचाई तबाही, दिल्ली पर लगा महा-दाग! IPL के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Lowest Score in Powerplay in IPL: दिल्ली के जिस अरुण जेटली स्टेडियम में दो दिन पहले रनों का अंबार लगा था, उसी मैदान पर सोमवार (आज) को दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. आरसीबी के दो स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने तबाही मचाते हुए दिल्ली पर शर्मनाक दाग लगा दिया है. दोनों ने घातक गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 6 ओवरों में भी दिल्ली के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी.
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Lowest Score in Powerplay in IPL: दिल्ली के जिस अरुण जेटली स्टेडियम में दो दिन पहले रनों का अंबार लगा था, उसी मैदान पर सोमवार (आज) को दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. आरसीबी के दो स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने तबाही मचाते हुए दिल्ली पर शर्मनाक दाग लगा दिया है. दोनों ने घातक गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 6 ओवरों में भी दिल्ली के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी. पावरप्ले में अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम 6 विकेट खोकर सिर्फ 13 रन ही बना सकी. आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में ये पावरप्ले में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड है. एक ऐसा रिकॉर्ड जो दिल्ली कैपिटल्स को कई सालों तक दर्द देगा.
अरुण जेटली स्टेडियम में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने टी20 क्रिकेट में टेस्ट का मजा दिया और स्विंग के जादू से दिल्ली कैपिटल्स के होश उड़ा दिए. मैच के पहले ओवर में ही भुवी ने शानदार यॉर्कर डालकर डेब्यू कर रहे 18 साल के युवा बल्लेबाज साहिल पारख को चलता किया. फिर दूसरे ओवर में हेजलवुड ने केएल राहुल और समीर रिजवी को आउट कर दिल्ली को तीसरा झटका दिया.
13/6 - दिल्ली कैपिटल्स (बनाम आरसीबी)*
14/2 - राजस्थान रॉयल्स (बनाम आरसीबी)
14/3 - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम आरआर)
15/2 - चेन्नई सुपर किंग्स (बनाम केकेआर)
16/1 - चेन्नई सुपर किंग्स (बनाम डीसी)
16/1 - चेन्नई सुपर किंग्स (बनाम आरसीबी)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम महज 75 रनों पर ऑलआउट हो गई. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने कहर बरपाते हुए दिल्ली की बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. हेजलवुड ने 4 और भुवी ने 3 विकेट चटकाए. दिल्ली की तरफ से इम्पैक्ट खिलाड़ी बनकर उतरे अभिषेक पोरेल ने सबसे अधिक 30 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स के 7 खिलाड़ी ढाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. ये आईपीएल 2026 का सबसे कम स्कोर है.
दिल्ली कैपिटल्स का स्कोरकार्ड देखें
|बल्लेबाज
|कैसे आउट हुए
|रन
|गेंद
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट
|साहिल पारख
|भुवनेश्वर कुमार द्वारा बोल्ड
|0
|2
|0
|0
|0.00
|केएल राहुल (विकेटकीपर)
|जितेश शर्मा कैच, जोश हेज़लवुड गेंदबाज़
|1
|3
|0
|0
|33.33
|नितीश राणा
|देवदत्त पडिक्कल कैच, जोश हेज़लवुड गेंदबाज़
|1
|9
|0
|0
|11.11
|समीर रिज़वी
|जितेश शर्मा कैच, जोश हेज़लवुड गेंदबाज़
|0
|1
|0
|0
|0.00
|ट्रिस्टन स्टब्स
|देवदत्त पडिक्कल कैच, भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज़
|5
|3
|1
|0
|166.67
|अक्षर पटेल (कप्तान)
|जितेश शर्मा कैच, भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज़
|0
|3
|0
|0
|0.00
|अभिषेक पोरेल
|जोश हेज़लवुड द्वारा बोल्ड
|30
|33
|3
|0
|90.91
|डेविड मिलर
|जितेश शर्मा कैच, रसिख सलाम डार गेंदबाज़
|19
|18
|3
|0
|105.56
|काइल जैमीसन
|एल्बीडब्ल्यू, क्रुणाल पांड्या गेंदबाज़
|12
|13
|1
|1
|92.31
|कुलदीप यादव
|सुयश शर्मा द्वारा बोल्ड
|3
|11
|0
|0
|27.27
|दुष्मंथा चमीरा
|नाबाद
|0
|3
|0
|0
|0.00
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