"ये आसान नहीं था.." भुवनेश्वर कुमार को क्या कहकर टीम से किया गया बाहर? 4 साल बाद किया खुलासा

आईपीएल 2026 में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी के चर्चे तेज हैं. शानदार प्रदर्शन और सोशल मीडिया के शोर के बाद भी सेलेक्टर्स के सिर पर जूं नहीं रेंग रही है. आईपीएल गेंदबाजों के लिए एक मुश्किल लीग है, क्योंकि इस लीग में पाटा पिचों पर चौकों-छक्कों की बौछार देखने को मिलती है. लेकिन ऐसी स्थिति में भी भुवी ने 16 मैच में 28 विकेट झटक दिए थे. भुवनेश्वर ने अब अपनी टीम इंडिया में वापसी पर चुप्पी तोड़ दी है.
लगातार दूसरे सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया. उनके प्रदर्शन को देखें, तो वह टीम में वापसी के दावेदार हैं. भुवी ने 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और अभी भी वापसी के लिए तैयार हैं. उन्होंने IPL 2025 में RCB के लिए 17 विकेट लिए और नई व पुरानी दोनों गेंदों से असरदार साबित हुए. 2026 में उन्होंने अपने खेल को और बेहतर किया और 28 विकेट झटके. वे रिकॉर्ड तीसरी बार पर्पल कैप जीतने से सिर्फ़ एक विकेट दूर रह गए, लेकिन टीम को चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान दिया.
जतिन सप्रू के यूट्यूब चैनल पर भुवनेश्वर कुमार ने कहा, "मैं कुछ साबित करने के लिए नहीं खेल रहा हूं, लेकिन अगर मुझे फिर से भारत के लिए खेलने का मौका मिले तो मुझे खुशी होगी. मैं उस दौर से आगे निकल चुका हूं. जब मैं अगली सीरीज का इंतजार किया करता था." भुवी ने इस चर्चा में खुलासा किया कि आखिर क्या बोलकर उन्हें टीम इंडिया से बाहर किया गया था.
भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था, कि वे भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं. उन्हें एक कॉल आया था जिसमें संकेत दिया गया था कि वे शायद अगली कुछ सीरीज में खेल सकते हैं. लेकिन इसका एहसास उन्हें बाद में हुआ कि ये महज एक सांत्वना थी. अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो मुश्किल समय था. भुवी ने बताया कि इस स्थिति से निपटने में उनके परिवार ने अहम भूमिका निभाई.
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भुवनेश्वर कुमार 2022 से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. आईपीएल के जरिए कई खिलाड़ियों ने टीम इंडिया में वापसी की है, लेकिन लगातार तीन सीजन शानदार बॉलिंग के बाद भी उन्हें मौका नहीं दिया गया. 2022 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप से भारत के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद खेली गई सीरीज के नेपियर वाले मैच में खेले थे. कुमार ने सभी फॉर्मेट में भारत के लिए 229 मैच खेले हैं और 29.50 के शानदार औसत से 294 विकेट लिए हैं. अब देखना होगा कि उनकी इस बात का असर सेलेक्टर्स पर होता है या नहीं.