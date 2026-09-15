"ये आसान नहीं था.." भुवनेश्वर कुमार को क्या कहकर टीम से किया गया बाहर? 4 साल बाद किया खुलासा

भुवनेश्वर कुमार 2022 से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. आईपीएल के जरिए कई खिलाड़ियों ने टीम इंडिया में वापसी की है, लेकिन लगातार तीन सीजन शानदार बॉलिंग के बाद भी उन्हें मौका नहीं दिया गया. 2022 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप से भारत के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद खेली गई सीरीज के नेपियर वाले मैच में खेले थे. कुमार ने सभी फॉर्मेट में भारत के लिए 229 मैच खेले हैं और 29.50 के शानदार औसत से 294 विकेट लिए हैं. अब देखना होगा कि उनकी इस बात का असर सेलेक्टर्स पर होता है या नहीं.