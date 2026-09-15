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"ये आसान नहीं था.." भुवनेश्वर कुमार को क्या कहकर टीम से किया गया बाहर? 4 साल बाद किया खुलासा

टीम इंडिया के स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार पिछले 4 साल से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. आईपीएल, जिसपर बल्लेबाजों की लीग का भी ठप्पा लगा हुआ है, इसके बाद भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. जिसके बाद उनकी वापसी के सपोर्ट का शोर तेज हो गया. अब भुवनेश्वर ने इस मुद्दे पर खुद खुलकर बात की है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 15, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:26 PM IST
"ये आसान नहीं था.." भुवनेश्वर कुमार को क्या कहकर टीम से किया गया बाहर? 4 साल बाद किया खुलासा
Image Credit: Bhuvneshawar Kumar

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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