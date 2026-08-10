'स्विंग मास्टर' भुवनेश्वर कुमार वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं? क्रिकेटर ने बता दी दिल की बात

'स्विंग मास्टर' भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए वर्ल्ड कप 2027 में खेलने को लेकर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है. 36 साल के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने लगभग 4 साल पहले भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 22 नवंबर 2022 को खेला था. भले ही वह इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उनके सपने अभी भी जिंदा हैं. भुवनेश्वर कुमार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दाएं हाथ के स्विंग तेज गेंदबाज ने इस साल आईपीएल 2026 सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया था. भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 के 16 मैचों में 17.89 की बेहतरीन बॉलिंग एवरेज के साथ 28 विकेट अपनी झोली में डाले थे.
भुवनेश्वर कुमार ने इशारों ही इशारों में अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोल दिया है. यूपी टी20 लीग 2026 सीजन की शुरुआत 3 दिन बाद होने जा रही है और भुवनेश्वर कुमार इस टूर्नामेंट के लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं. यूपी टी20 लीग 2026 सीजन 14 अगस्त से 6 सितंबर तक खेला जाएगा. भुवनेश्वर कुमार अब आने वाली यूपी टी20 लीग 2026 सीजन के लिए नेट्स में पसीना बहा रहे हैं, जहां वह लखनऊ फाल्कन्स की कमान संभालेंगे. IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन ने तुरंत सबका ध्यान खींचा और उन्हें भारत की व्हाइट-बॉल टीम में वापस लाने की मांग भी उठी.
जब भुवनेश्वर कुमार से पूछा गया कि क्या उन्हें भारत की नीली जर्सी की याद आती है या क्या वह वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर नजर गड़ाए रखे हुए हैं, तो अनुभवी दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा, 'मैं यहां खेलने आया हूं, और वही कर रहा हूं. मेरा काम क्रिकेट खेलना है. मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता कि मैं कितना तैयार हूं. मैं UPT20 लीग में इसलिए नहीं खेल रहा हूं कि मुझे कहीं चुना जाए या मैं किसी दूसरे लेवल पर जाऊं. मैं बस इसलिए खेल रहा हूं, क्योंकि मैं खेलना चाहता हूं.'
भुवनेश्वर ने कहा, 'जहां तक सीनियर और अनुभवी खिलाड़ियों की बात है, तो वह उनकी राय है. मेरे लिए, मुझे खेलना पसंद है और मुझे क्रिकेट से प्यार है. मेरा काम सिर्फ खेलना है, और मैं UPT20 लीग के लिए यहां हूं. मैं कितना तैयार हूं, यह तय करना मेरा काम नहीं है, बाकी सब चयनकर्ताओं का फैसला है.' 36 साल के भुवनेश्वर कुमार, जो उत्तर प्रदेश के सबसे अनुभवी क्रिकेटरों में से एक हैं, भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं. भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी बार साल 2022 में भारत के लिए कोई इंटरनेशनल मैच खेला था.
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक दिग्गज खिलाड़ी के तौर पर भुवनेश्वर कुमार ने फर्स्ट-क्लास सर्किट में 72 रणजी ट्रॉफी मैचों में 231 विकेट लिए हैं. उन्होंने आखिरी बार 2024 में मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेला था. आने वाले रणजी सीजन में उनके खेलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर भुवनेश्वर ने कहा कि अभी फैसला लेने में समय है. अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा, 'अभी काफी समय है और उससे पहले बहुत सारा क्रिकेट खेला जाना है. मैं अभी यह नहीं कह सकता कि मैं फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलूंगा या नहीं, लेकिन मेरा मकसद जितना हो सके उतना क्रिकेट खेलते रहना है.'