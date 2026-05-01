World Record: भुवनेश्वर कुमार ने ठोका 'दोहरा शतक', बना दिया ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL 2026: भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक अनोखा दोहरा शतक ठोक दिया है और एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. भुवनेश्वर कुमार ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसके लिए बड़े से बड़े गेंदबाज तरसते हैं. भुवनेश्वर कुमार ने गुरुवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी से तहलका मचाकर रख दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस मैच में 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट झटके हैं. भुवनेश्वर कुमार ने इस दौरान 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है.

भुवनेश्वर कुमार ने ठोका 'दोहरा शतक'

दरअसल, भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया है. अब वह भारत में खेले गए IPL मैचों में विकटों का दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. भुवनेश्वर कुमार ने भारत में खेले गए IPL मैचों में 200 विकेट पूरे कर लिए हैं. दुनिया में भुवनेश्वर कुमार के अलावा किसी भी गेंदबाज ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया है. भुवनेश्वर कुमार IPL 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक IPL 2026 के 9 मैचों में 15.52 की घातक औसत से 17 विकेट झटके हैं. भुवनेश्वर कुमार के पास फिलहाल पर्पल कैप है.

भारत में सबसे ज्यादा IPL विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. भुवनेश्वर कुमार - 201 विकेट

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2. युजवेंद्र चहल - 186 विकेट

3. सुनील नरेन - 172 विकेट

4. पीयूष चावला - 168 विकेट

5. रविचंद्रन अश्विन - 161 विकेट

भुवनेश्वर कुमार ने बना दिया ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL 2026 में पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के तीसरे ओवर की छठी गेंद पर साईं सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया. साईं सुदर्शन ने 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए. भुवनेश्वर कुमार को अपना दूसरा विकेट पांचवें ओवर की छठी गेंद पर मिला. मैच में अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शुभमन गिल (43 रन) को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाया. भारत में खेले गए IPL मैचों में विकेटों के 'दोहरे शतक' की उपलब्धि हासिल करने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने जोस बटलर का विकेट भी लिया. गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर को बोल्ड कर दिया.

भुवनेश्वर कुमार ने भारत से बाहर 15 IPL मैच भी खेले

भारत में सबसे ज्यादा IPL विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार के बाद युजवेंद्र चहल का नाम आता है. IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर मौजूद युजवेंद्र चहल ने भारत में 154 IPL मैच खेले हैं और 186 बल्लेबाजों को आउट किया है. भुवनेश्वर कुमार ने अब तक तीन IPL टीमों पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा, भुवनेश्वर कुमार ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तीन अलग-अलग मैदानों पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए 15 IPL मैच भी खेले हैं.