Advertisement
trendingNow13199774
Hindi Newsक्रिकेटWorld Record: भुवनेश्वर कुमार ने ठोका दोहरा शतक, बना दिया ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

World Record: भुवनेश्वर कुमार ने ठोका 'दोहरा शतक', बना दिया ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL 2026: भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक अनोखा दोहरा शतक ठोक दिया है और एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. भुवनेश्वर कुमार ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसके लिए बड़े से बड़े गेंदबाज तरसते हैं. भुवनेश्वर कुमार ने गुरुवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी से तहलका मचाकर रख दिया. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 01, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World Record: भुवनेश्वर कुमार ने ठोका 'दोहरा शतक', बना दिया ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL 2026: भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक अनोखा दोहरा शतक ठोक दिया है और एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. भुवनेश्वर कुमार ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसके लिए बड़े से बड़े गेंदबाज तरसते हैं. भुवनेश्वर कुमार ने गुरुवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी से तहलका मचाकर रख दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस मैच में 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट झटके हैं. भुवनेश्वर कुमार ने इस दौरान 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है.

भुवनेश्वर कुमार ने ठोका 'दोहरा शतक'

दरअसल, भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया है. अब वह भारत में खेले गए IPL मैचों में विकटों का दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. भुवनेश्वर कुमार ने भारत में खेले गए IPL मैचों में 200 विकेट पूरे कर लिए हैं. दुनिया में भुवनेश्वर कुमार के अलावा किसी भी गेंदबाज ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया है. भुवनेश्वर कुमार IPL 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक IPL 2026 के 9 मैचों में 15.52 की घातक औसत से 17 विकेट झटके हैं. भुवनेश्वर कुमार के पास फिलहाल पर्पल कैप है.

भारत में सबसे ज्यादा IPL विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. भुवनेश्वर कुमार - 201 विकेट

Add Zee News as a Preferred Source

2. युजवेंद्र चहल - 186 विकेट

3. सुनील नरेन - 172 विकेट

4. पीयूष चावला - 168 विकेट

5. रविचंद्रन अश्विन - 161 विकेट

भुवनेश्वर कुमार ने बना दिया ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL 2026 में पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के तीसरे ओवर की छठी गेंद पर साईं सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया. साईं सुदर्शन ने 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए. भुवनेश्वर कुमार को अपना दूसरा विकेट पांचवें ओवर की छठी गेंद पर मिला. मैच में अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शुभमन गिल (43 रन) को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाया. भारत में खेले गए IPL मैचों में विकेटों के 'दोहरे शतक' की उपलब्धि हासिल करने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने जोस बटलर का विकेट भी लिया. गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर को बोल्ड कर दिया.

भुवनेश्वर कुमार ने भारत से बाहर 15 IPL मैच भी खेले

भारत में सबसे ज्यादा IPL विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार के बाद युजवेंद्र चहल का नाम आता है. IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर मौजूद युजवेंद्र चहल ने भारत में 154 IPL मैच खेले हैं और 186 बल्लेबाजों को आउट किया है. भुवनेश्वर कुमार ने अब तक तीन IPL टीमों पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा, भुवनेश्वर कुमार ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तीन अलग-अलग मैदानों पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए 15 IPL मैच भी खेले हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

1-2 मई तक बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; IMD ने जारी किया अलर्ट
IMD
1-2 मई तक बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; IMD ने जारी किया अलर्ट
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
West Bengal Election 2026
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
Travel News in Hindi
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
weather update
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
Assembly Elections 2026
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?