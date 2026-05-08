200 का जादुई आंकड़ा! आईपीएल इतिहास में भुवनेश्वर कुमार ने वो कर दिखाया, जो बुमराह-शमी भी नहीं कर सके

IPL 2026 Bhuvneshwar Kumar: अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में रचा इतिहास दिया है. वह 200 आईपीएल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की.
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IPL 2026 Bhuvneshwar Kumar: अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने गुरुवार (7 मई) को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. वह 200 आईपीएल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. भुवनेश्वर का यह 200वां आईपीएल मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जाएंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है.
मेरठ में जन्मे इस क्रिकेटर ने दिसंबर 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. आईपीएल में उन्होंने तीन टीमों - पुणे वारियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया है. वह आईपीएल में दो बार 'पर्पल कैप' (2016 और 2017) जीतने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं. वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भी शीर्ष पर हैं.
भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने पिछले मैच में आरसीबी के लिए तीन विकेट लिए थे. आईपीएल में 200 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र तेज गेंदबाज हैं. कुल मिलाकर वह 200 या उससे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाले 12वें खिलाड़ी बन गए हैं.
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आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले तेज गेंदबाजों (मध्यम गति की गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडरों सहित) की सूची में भुवनेश्वर के बाद कीरोन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह का नंबर आता है. पोलार्ड ने 2010 से 2022 तक मुंबई इंडियंस के लिए 189 मैच खेले, जबकि ब्रावो ने तीन टीमों - मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात लायंस के लिए 161 मैचों के साथ अपने आईपीएल करियर का अंत किया. वहीं हार्दिक ने 2015 में डेब्यू के बाद से अब तक 160 मैच और बुमराह ने 2013 से अब तक 155 आईपीएल मैच खेले हैं.
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भुवनेश्वर ने अपना पहला पेशेवर टी20 मैच 17 अक्टूबर 2009 को बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स (तत्कालीन दिल्ली डेयरडेविल्स) के खिलाफ आरसीबी के लिए खेला था. उन्होंने अब तक कुल 326 टी20 मैच खेले हैं. लखनऊ में चल रहे इस मैच की शुरुआत से पहले उन्होंने 324 पारियों में 352 विकेट चटकाए थे. वह युजवेंद्र चहल के बाद 350 टी20 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज भी हैं.