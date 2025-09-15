IND vs PAK: खतरे में भुवनेश्वर का रिकॉर्ड.. एक विकेट लेते ही लगा 'ग्रहण', हार्दिक बन सकते हैं नंबर-1

India vs Pakistan: एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में मुकाबले को जीता. 7 विकेट से भारत ने जीत अपने नाम की, भारत को पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने सफलता दिलाई. हार्दिक ने महज एक विकेट झटका, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया है. हार्दिक टी20 एशिया कप इतिहास में टॉप विकेट टेकर बनने से महज 2 कदम दूर हैं. 2 विकेट लेते ही हार्दिक पांड्या एशिया कप के रिकॉर्डधारी बन जाएंगे.

हार्दिक ने की शुरुआत

पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या पहला ओवर फेंकने आए. उन्होंने पाकिस्तान का खाता भी नहीं खुलने दिया और ओपनर सैम अयूब को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. हालांकि, इसके बाद हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं मिला. कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर पूरी टीम को समेट दिया. पाकिस्तान टीम महज 127 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई थी.

नंबर-1 पर हैं भुवी

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर कुमार हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 मुकाबले खेले और 13 विकेट अपने नाम किए थे. हार्दिक पांड्या के खाते 10 मैच में 12 विकेट लग चुके हैं. टीम इंडिया को अगला मुकाबला 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलना है. देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में भुवनेश्वर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.

रेस में कुलदीप यादव

टीम इंडिया के लिए लगातार दो मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले कुलदीप यादव भी रेस में आ चुकेहैं. कुलदीप यादव ने महज दो मैच में ही 7 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. अगर भारतीय टीम फाइनल तक का सफर तय करती है तो कुलदीप यादव के पास इस रिकॉर्ड तक पहुंचने का गोल्डन चांस रहे गा. ओमान के खिलाफ भी कुलदीप की फिरकी का कमाल देखने को मिल सकता है.